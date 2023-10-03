В России создана система проверка документов с использованием ИИ. Она поможет отследить нелегальных мигрантов

Искусственный интеллект проверит документы на подлинность

В Едином реестре российских программ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России появилась система для проверки подлинности паспортов граждан России и стран СНГ, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, на основе искусственного интеллекта (ИИ). Разработчиком программного обеспечения (ПО) является российская ИТ-компания Smart Engines.

Система мультиспектральной проверки подлинности документов одновременно решает две ключевых задачи. Она мгновенно извлекает данные из паспортов граждан России и других стран СНГ и проверяет документ на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. На весь процесс ввода и проверки уходит не более трех секунд.

Доработку программного продукта специалисты компании Smart Engines завершили летом текущего года. Она была осуществлена при финансовой поддержке федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) в рамках реализации федерального проекта «Развитие».

Smart Engines планирует выход на международные рынки

Генеральный директор компании Smart Engines Владимир Арлазаров рассказал, что технологии, которые мы придумали и воплотили в этом программном продукте, позволяют решать задачи проверки подлинности в более широком масштабе. «Мы работаем в нескольких направлениях и планируем представить обновления для этой технологии в 2023-2024 гг., на часть наших изобретений мы уже оформляем патенты в США. Наша главная цель – до конца года сделать продукт, который сможет осуществлять проверку подлинности паспортов абсолютно всех стран и юрисдикций мира», - дополнил Владимир Арлазаров.

Преимущества относительно других систем

ПО позволяет выявлять подделки, муляжи и документы с переклеенной фотографией по различным признакам подлинности. Для документов имеющих встроенный носитель информации реализовано автоматическое чтение и проверка данных. В комплекс включена фирменная технология небиометрической сверки лиц, позволяющая проводить кросс-валидацию лица предъявителя и фотографии в документе/чипе.

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Система мультиспектральной проверки подлинности документов компании Smart Engines работает автономно на локальной рабочей станции, не требует сетевого соединения и не передает данные на сторонние серверы или третьим лицам для ручного ввода. Она совместима с широким перечнем отечественных сканеров.

Где эта система может быть полезна

Эта разработка может быть полезна компаниям, которые идентифицируют своих клиентов по паспорту, чтобы обезопасить себя от мошенников. Банки, нотариусы, операторы связи, авиакомпании, аэропорты. Система может помочь и другому бизнесу, например, при найме новых сотрудников, чтобы предотвратить мошенничество.