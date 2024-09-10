Число удаленных нотариальных действий в 2024 г. выросло на 47%

За первые восемь месяцев 2024 г. нотариусы совершили на 47% больше удаленных действий год к году. Среди действий, которые показали наибольший рост — принятие средств в депозит нотариуса (рост на 35%) и получение выписки из ЕГРН (стало больше в 17 раз). Об этом CNews сообщили представители Федеральной нотариальной палаты.

Удаленный формат во многом изменил само представление об обращении к нотариусу — благодаря нему получить квалифицированную правовую помощь стало возможно буквально «не вставая с дивана». При этом заявителю не нужно учитывать ни время суток, ни день недели, ни степень загруженности нотариальной конторы.

Удаленное нотариальное действие, в отличие от дистанционного, полностью совершается онлайн — с момента обращения к нотариусу до получения нотариального документа. Дистанционный формат предполагает личный визит к нотариусу: стороны сделки, например купли-продажи квартиры, должны одновременно прийти к нотариусу, просто каждый — к своему (вне зависимости от города, где находятся).

Обращение онлайн полезно в случае, когда дойти до нотариальной конторы проблематично. Например, если дома маленький ребенок, которого не с кем оставить, или если гражданин заболел и временно не может выходить из дома.

Онлайн-формат также позволяет запросить необходимый документ незамедлительно. Это нужно, в случаях, когда промедление может привести к потере доказательств. Например, такой риск есть при фиксации оскорбительной, порочащей информации в интернете: обидчик может задним числом отредактировать или удалить сообщения. Чтобы впоследствии привлечь человека к ответственности и доказать в суде обоснованность претензий, необходимо оперативно обратиться к нотариусу за обеспечением доказательств.

Оперативность играет ключевую роль и при отзыве доверенности. Быстрая отмена документа важна, прежде всего, с точки зрения безопасности и защиты от злоупотреблений в ситуации, когда доверитель уже решил отозвать свои полномочия.

Возможность получить квалифицированную правовую помощь удаленно особенно важна для жителей труднодоступных районов, у которых в пешей доступности нет постоянно работающей нотариальной конторы и которые, как правило, вынуждены ждать выездного обслуживания нотариуса.