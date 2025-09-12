Число нотариальных машиночитаемых доверенностей с начала года выросло вдвое – до 26 тыс.

За прошедшие восемь месяцев 2025 г. нотариусы удостоверили 26 тыс. машиночитаемых доверенностей (МЧД). Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Федеральной нотариальной палаты.

Больше всего нотариальные МЧД были востребованы в Москве. На столицу приходится около половины от всех подобных доверенностей, сделанных в 2025 г. В топ-5 также Санкт-Петербург, Иркутская и Свердловская области, Татарстан. Кроме того, в числе лидеров Нижегородская и Воронежская области, Краснодарский и Красноярский край, а также Новосибирская область.

Машиночитаемые доверенности подлежат обязательному нотариальному удостоверению в тех же случаях, что и традиционные бумажные. Например, если передаются полномочия подавать заявления о госрегистрации прав и сделок или нужна доверенность, по которой планируется передоверие. Новый формат доверенностей востребован, например, у банков и застройщиков, которым необходимы доверенности на регистрационные действия в Росреестре.

Полномочия в МЧД указываются в виде кода, то есть такой документ может считываться автоматически. Это ускоряет процесс обработки, снижает вероятность ошибок и использования доверенностей в неправомерных целях. При этом все нотариальные МЧД содержат метку времени — закодированную информацию о дате и времени подписания документа. Такой код исключает возможность подписания такой доверенности задним числом. Проверить подпись с меткой времени можно на портале ФНС. Подлинность документа подтверждает электронная подпись нотариуса, которую выдает УЦ ФНС России.

Применение МЧД стало обязательным для юрлиц с 1 сентября 2024 г. Цифровой формат пришел на смену большому количеству электронных подписей компаний, которыми пользовались разные сотрудники. Теперь по закону электронную подпись юрлица может получить только единоличный исполнительный орган: генеральный директор, председатель правления или, допустим, президент организации. То есть человек, который может действовать от имени компании без доверенности.

Все остальные сотрудники должны подписывать документы цифровыми подписями физлица, а для подтверждения их полномочий как раз и нужна МЧД, выданная руководителем компании либо удостоверенная нотариусом.

Действительность всех нотариально удостоверенных МЧД можно проверить через публичный реестр на портале notariat.ru. А также через цифровую платформу распределенного реестра (ЦПРР) ФНС.

Проект по внедрению единого формата МЧД реализуется на базе совместной технологии Федеральной налоговой службы и Федеральной нотариальной палаты. ФНП участвует как в разработке единых форматов машиночитаемых доверенностей, так и в разработке классификаторов полномочий.