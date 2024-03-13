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В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3»

В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3».

Нотариальная палата Красноярского края объединяет 148 частнопрактикующих нотариусов и 40 помощников, а также у нотариусов края трудится около 150 сотрудников нотариальных контор. Таким образом, сегодня Красноярская нотариальная палата занимает первое место среди палат Сибирского федерального округа по количеству членов палаты.

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Цифровизация

Планетарные сканеры «ЭларСкан А3» предназначены для высококачественной бесконтактной оцифровки различных видов сшитых и расшитых документов формата до А3+, в том числе ветхих и нестандартных сшитых материалов, не позволяющих раскрыть документ более чем на 120 градусов. Сканеры «Элар» послужат для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранности. Перевод бумажных оригиналов в электронный вид позволит осуществлять оперативный доступ к необходимым данным, а также убережет документы от дальнейшего изнашивания.

Сканеры «ЭларСкан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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