Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Импортонезависимость
|

Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере

В Тамбовскую областную нотариальную палату поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В настоящее время Тамбовская областная нотариальная палата объединяет 55 частнопрактикующих нотариусов, работающих в 27 нотариальных округах Тамбовской области, и 25 помощников нотариусов.

Российский разработчик выпустил новую версию NGFW
Безопасность

Планетарные сканеры «ЭларСкан А3» предназначены для высококачественной бесконтактной оцифровки различных видов сшитых и расшитых документов формата до А3+, в том числе; ветхих и нестандартных сшитых материалов, не позволяющих раскрыть документ более чем на 120 градусов. Сканер «Элар» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранности. Перевод бумажных оригиналов в электронный вид позволит осуществлять оперативный доступ к необходимым данным, а также убережет документы от дальнейшего изнашивания.

Сканеры «ЭларСкан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

У Apple, TSMC, Qualcomm большие проблемы. Китай придумал и запатентовал собственную технологию выпуска топовых 3-нанометровых чипов

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Когда государство обретет технологическую независимость

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024