Небиометрический ИИ Smart Engines для сравнения лиц поможет нотариусам защититься от мошенников

В системе автоматизации нотариального делопроизводства «Экспресс» появилась возможность сверить лицо посетителя с фотографией в его документе без создания каких-либо биометрических дескрипторов и отправки данных в ЕБС. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Технология на базе ИИ защитит от мошеннических атак более чем 7000 нотариусов, которые применяют программу «Экспресс», разработанную компанией «Триасофт». Разработчиком решения является российская компания Smart Engines.

С помощью новой опции нотариусы могут менее чем за секунду сверить фотографию из паспорта и лицо человека на фотографии с веб-камеры. Разработанные учеными Smart Engines алгоритмы ИИ при сверке лиц не выделяют биометрических признаков, что и делает ее небиометрической, то есть работающей без биометрии. Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает «традиционную» сверку лиц «на глаз» - с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина.

Для сверки лиц в программе для нотариусов подойдут фотография, сделанная обычной веб-камерой, и фото лица из предоставляемого гражданами удостоверяющего документа, который необходим для визита к нотариусу. Решение Smart Engines автоматически находит фото в документе в процессе распознавания данных. При этом сам документ может быть также сфотографирован веб-камерой или отсканирован.

«Нашей компании было очень важно предложить инструмент, способный защитить от мошенников не только нотариусов, но и их клиентов без нарушения законодательства и этических норм. Мы специально разработали технологию небиометрической сверки, чтобы пользователи не задумывались о том, что их данные могут быть куда-то внесены, особенно без их ведома», — сказал доктор технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Небиометрическая сверка лиц реализована на базе искусственного интеллекта и дополняет функциональность распознавания паспорта Рлссии, которая используется в программе с 2018 г. Разработчиком технологии распознавания документов также является компания Smart Engines. В системе «Экспресс», помимо российского паспорта, для автоматического ввода данных распознаются также различные свидетельства.

Все технологии распознавания документов и сверки лиц в системе запускаются и работают автономно на компьютере, на котором установлена программа. Это обеспечивает безопасность ввода данных как для нотариусов, так и для их клиентов. Алгоритмы ИИ, созданные Smart Engines, не предъявляют высоких требований к вычислительным ресурсам. Также они способны анализировать изображения, снятые при плохом освещении или имеющие иные отклонения. Распознавание паспорта и сверка лиц занимают даже на обычном офисном ПК менее секунды.