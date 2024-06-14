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МТС запустила в Красноярском крае экосистемный сервис оплаты частями «Флекс»

ПАО «МТС» объявляет о запуске собственного сервиса для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Флекс» — экосистемный сервис «покупай сейчас, плати потом», позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

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Сейчас растянуть платеж пользователи смогут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе «МТС Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay. Вторым этапом пользователям станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах.

«Важное преимущество нашего нового экосистемного сервиса — отсутствие комиссии для магазинов, никаких дополнительных действий красноярскому предпринимательству не потребуется. Пользователи же смогут оплачивать покупки частями в режиме офлайн везде, где работает QR СПБ, а в будущем у красноярцев появится возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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