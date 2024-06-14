Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Новосибирцам предлагают попробовать «Флекс» — сервис оплаты частями МТС

Цифровая экосистема МТС запускает сервис «Флекс» для оплаты покупок равными платежами без комиссии и переплат с карты любого российского банка. Услуга доступна и новосибирцам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Флекс» — экосистемный сервис, который позволяет растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

10 простых шагов: как интегрировать бота в контакт-центр и сократить расходы на операторов на 30%
Цифровизация

Сейчас растянуть платеж с помощью «Флекс» пользователи могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе «МТС Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay.

«В будущем растянуть платежи можно будет во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП. Это делает наш сервис автономным и не требует дополнительных действий со стороны магазинов. Также мы планируем развить сервис, чтобы пользователи могли разбить оплату не только на четыре части, но и выбрать более длительный период», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Пора менять браузер. Разработчики Firefox без предупреждения запретили россиянам ставить плагины для VPN

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Ozon придумал, как сделать выгодной онлайн-торговлю дешевыми мылом и туалетной бумагой

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024