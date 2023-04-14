«ИнфоТеКС» совместно с вузами Минцифры открывает программу акселерации студенческих проектов в сфере информационной безопасности

Стартовала программа акселерации студенческих проектов для вузов, подведомственных Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, под эгидой ведущего вендора в сфере информационной безопасности – компании «ИнфоТеКС». Целью программы является ознакомление молодых специалистов с современными технологиями информационной безопасности, тенденциями их развития и опытом технологических инноваций. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ,

В результате совместной работы преподавателей вузов и студентов будут сформированы командные заявки на участие в конкурсе грантов программы «ИнфоТеКС академия». Эксперты «ИнфоТеКС» в роли лекторов и менторов помогут студенческим командам выбрать и обосновать самые актуальные и перспективные темы. Работа акселератора продлится с апреля по октябрь 2023 г. Лучшие проекты получат финансирование от компании «ИнфоТеКС». Это позволит молодым специалистам реализовать свой творческий и научный потенциал в области ИБ, а также получить опыт взаимодействия с лидером в области ИБ в России.

Потребность в развитии практических навыков и углублении знаний в области ИБ признают как участники образовательного процесса, так и компании-разработчики российских продуктов и решений. Формат акселератора выбран инициаторами проекта с целью обмена опытом между вузами и «ИнфоТеКС» для ознакомления студентов с актуальными направлениями развития информационной безопасности в России и поддержки перспективных научных проектов.

«Проект действительно очень важный не только для студентов, но и для всей нашей страны: речь идет о выявлении и поддержке молодых талантов в области информационной безопасности, которые в будущем станут защитниками информационных ресурсов Российской Федерации», – отметил проректор по перспективным проектам и инновациям МТУСИ Петр Селиванов.

Акселератор распространяется на вузы из нескольких регионов России. Студенческие команды будут сформированы из представителей «Московского технического университета связи и информатики» (МТУСИ), «Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ), «Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) и «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ).

«Мы заинтересованы в подготовке профессиональных кадров по информационной безопасности и уже много лет активно принимаем участие в различных инициативах по поддержке и развитию талантливой молодежи. Гранты «ИнфоТеКС академии», наряду с нашей стажировочной программой, являются значимым направлением работы с молодыми специалистами и помогают нам формировать кадровый резерв. Лучшие проекты получают финансирование до 1 млн руб.», – сказал Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «ИнфоТеКС».

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Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — высшее учебное заведение по подготовке специалистов в сфере ИТ, информационной безопасности, телекоммуникаций, радиотехники, телевидения и цифровой экономики, подведомственное Минцифры. В 2022 г. в МТУСИ открыт первый в России киберполигон с функционалом КРК на базе решений ГК «ИнфоТеКС».

Компания «ИнфоТеКС» — отечественный разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. «ИнфоТеКС» взаимодействует с регуляторами, профильными комитетами Росстандарта и профессиональным сообществом по вопросам стандартизации в сфере информационной безопасности.