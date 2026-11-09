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Индексная книга (каталог) CNews*
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Старкова Юлия

СОБЫТИЯ


09.11.2026 Российская логистическая компания автоматизировала расчет сложных цепочек поставок с помощью собственной ИИ-платформы 1
13.08.2003 В Москве рассказали об "умном" поиске в интернете 1
30.07.2003 26-27 августа пройдет конференция "PR и реклама в интернете" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Старкова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Интеллектуальные технологии 66 1
Yandex - Яндекс 9463 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 259 1
Promo.ru 37 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
DuPont - Дюпон 101 1
Boeing 1032 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2495 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3250 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10120 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7705 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2518 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27318 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37135 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26722 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1106 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2798 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8847 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 11 1
Можаев Дмитрий 9 1
Чистов Кирилл 17 1
Бокарев Тимофей 36 1
Ревазов Арсен 17 1
Морейнис Аркадий 19 1
Спивак Сергей 11 1
Арсеньев Сергей 7 1
Бурмистров Александр 1 1
Амилющенко Алексей 5 1
Герасимюк Татьяна 1 1
Шабшин Илья 1 1
Казак Максим 162 1
Басов Алексей 117 1
Масалович Андрей 23 1
Розентул Борис 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 2
Россия - РФ - Российская федерация 169682 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54473 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 575 1
Увлечения и хобби - Hobbies 399 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1717 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8615 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2194 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27850 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8700 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 475 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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