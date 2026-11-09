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Старкова Юлия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Старкова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Можаев Дмитрий 9 1
|Чистов Кирилл 17 1
|Бокарев Тимофей 36 1
|Ревазов Арсен 17 1
|Морейнис Аркадий 19 1
|Спивак Сергей 11 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Бурмистров Александр 1 1
|Амилющенко Алексей 5 1
|Герасимюк Татьяна 1 1
|Шабшин Илья 1 1
|Казак Максим 162 1
|Басов Алексей 117 1
|Масалович Андрей 23 1
|Розентул Борис 5 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 2
|Россия - РФ - Российская федерация 169682 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.