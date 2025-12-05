Разделы

РВБ запускает грузовую доставку для бизнеса 

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает расширять возможности собственного B2B-маркетплейса. Теперь российские коммерческие компании и ИП могут оформлять на платформе «Wildberries для бизнеса» грузовую доставку сверхгабаритных товаров (СГТ). Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Для оформления заказа необходимо переключить личный профиль в режим «Как бизнес» на сайте или в приложении Wildberries. Далее выбрать товар на платформе и оформить заказ от имени юрлица. Для удобства товары находятся в специальном разделе «Грузовая доставка» в каталоге сайта и мобильного приложения и на новой B2B-витрине, запущенной осенью 2025 г. Доставка осуществляется бесплатно до дверей покупателя и включает подъем товара на необходимый этаж — в квартиру, офис и специализированный склад компании.

Для обслуживания таких заказов на B2B-платформе впервые стала доступна модель продаж «Курьером WB» (DBW) — это схема, при которой товар хранится у продавца, а доставляет его до покупателя курьер грузовой доставки Wildberries. По данной модели стоимость доставки со склада продавца до покупателя фиксированная за один заказ и не зависит от объема. Также партнеры могут использовать для продажи схемы «Склад WB» (доставка со склада маркетплейса, FBW) и «Маркетплейс» (FBS, или доставка со склада продавца). Особенностью сверхгабаритных товаров является то, что их вес превышает 25 кг, длина одной из сторон упаковки составляет более 120 см, а сумма трех сторон упаковки превышает 200 см.

«Запуск доставки сверхгабаритных товаров в B2B-сегменте позволит компаниям существенно упростить процесс приобретения крупной техники, мебели, оборудования и других категорий товаров, требующих специализированной логистики. Для продавцов это также открывает новые возможности для выхода на корпоративный рынок и масштабирования продаж на маркетплейсе», — сказала руководитель направления B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» Дина Билялова.

Новая опция открывает корпоративным клиентам доступ к широкому ассортименту сверхгабаритных товаров более чем 15 категорий: мебель, бытовая техника, сантехника, спортивный инвентарь, автотовары, телевизоры, аудиотехника, транспортные средства, стройматериалы и т.д. В разделе «Грузовая доставка» представлено свыше 2 млн товаров. Лидерами по объему заказов остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

А уже в ближайшем будущем платформа «Wildberries для бизнеса» планирует внедрить новые модели и инструменты для продавцов для работы с B2B-аудиторией.

