Вышла новая версия B2B CRM SimpleOne с автоматической генерацией контента через ИИ

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила обновление B2B CRM 1.8.0. Новая версия системы помогает пользователям автоматизировать создание текстов для маркетинговых материалов и автоматически генерировать информацию для других форм, например, описания проблем клиентов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Благодаря GenAI-инструментам платформы, разработанным совместно с технологическим партнером Ainergy, пользователи могут генерировать контент для продвижения продуктов, через маркетинговые сообщения на основе собранной фактуры и контекста окружающих записей CRM, например, пресс-релизы, статьи, посты в каналы и сценарии к видео. Система формирует маркетинговые материал, которые остается только вычитать и согласовать.

Менеджеры по продажам тоже получают новые возможности. Внутри CRM появился инструмент анализа клиентских проблем, который подсказывает подходящие извлекающие вопросы для развития потребности клиента. Все это позволяет быстрее и продуктивнее общаться с клиентами, что повышает конверсию перехода на следующие этапы цикла сделки.

«В B2B-продажах клиенты принимают решения на основе детальной продуктовой информации. Продавцам нужны не общие рекламные тексты, а технические описания, сравнительные таблицы и материалы о том, как продукт решает конкретную проблему. Инструменты ИИ в SimpleOne B2B CRM формируют такой контент, превращая описание проблемы клиента в таблицу последствий для бизнеса или черновик технического материала. Это, возможно, не заменит работу продуктового маркетолога полностью, но существенно ускорит создание контента», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne.

Обновление также включает инструменты для управления командой. Новая функциональность массового переназначения записей позволяет перераспределять задачи между сотрудниками через единое окно. Это удобно при уходе сотрудника отпуск, смене ответственного или реструктуризации отдела. Руководитель может переназначить весь портфель клиентов между менеджерами, вместо того чтобы менять каждую карточку вручную.

