Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

РВБ запустила цифровую B2B-витрину для российских компаний

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила цифровую B2B-витрину с расширенным функционалом для бизнеса. B2B-витрина будет доступна для всех российских компаний и ИП на платформе «Wildberries для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Теперь B2B-покупатели смогут приобрести нужные товары в категориях, релевантных их бизнесу, сравнивать цены в режиме реального времени и получать полную картину ассортимента перед совершением покупки.

На витрине уже представлены миллионы товарных позиции почти из 80 категорий — от офисных принадлежностей и профессиональной техники до продукции для ресторанов, салонов красоты и автосервисов. Для удобства B2B-клиентов товары сгруппированы по тематическим направлениям в зависимости от потребностей того или иного типа бизнеса: «Рестораны, кафе и бары», «Офис», «Клининг», «Медицинские организации», «Гостиницы и отели», «Автосервисы», «Для учебы и творчества» и другим.

Кроме того, на витрине появился отдельные разделы с товарами для продавцов и владельцев ПВЗ. Они смогут оформить с расчетного счета покупку необходимой офисной техники, торгового оборудования, мебели для открытия и дальнейшего развития своего бизнеса в сфере электронной коммерции.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

«B2B-торговля на Wildberries продолжает активно развиваться: за последние три месяца число бизнес-клиентов увеличилось более чем на 120%. Платформа для бизнеса с новой витриной упрощает поиск, позволяя компаниям быстро ориентироваться в ассортименте и находить выгодные решения под собственные бизнес-задачи», — отметила руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» Дина Билялова.

На платформе «Wildberries для бизнеса» предприниматели могут оформлять оптовые заказы с возможностью оплаты с расчетного счета компании, получать возврат НДС, закрывающие документы, фиксировать цены на 10 дней после оформления заказа и пользоваться другими полезными функциями для бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Россия под атакой. Под ударом хакеров телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/