Бизнес уходит в онлайн: B2B-закупки на Ozon выросли в два раза

Строительные подрядчики, ремонтные бригады и малые подрядные организации все чаще выбирают маркетплейсы для закупок стройматериалов — бизнес-клиенты переходят в онлайн вслед за частными покупателями. Летом 2025 г. спрос на товары для стройки и ремонта от В2В-сегмента на Ozon увеличился больше, чем в два раза, а частота заказов — в 1,8 раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Корпоративные пользователи начали оформлять в онлайне комплексные заказы. Если раньше они совершали в основном точечные покупки (например, выбирали в онлайне некоторые позиции или докупали то, что закончилось в процессе выполнения работ), то сейчас перешли к объемным закупкам.

Лидером по динамике роста спроса в B2B-сегменте на Ozon стало промышленно-строительное оборудование (в 2,7 раза). Продажи товаров для ремонта и инструментов увеличились больше, чем в два раза. Продавцы Ozon быстро отреагировали на растущий спрос: ассортимент товаров для ремонта на площадке вырос на 90% за три летних месяца 2025 г. год к году.

Если говорить про частных покупателей — спрос на «сложные» в выборе категории продолжает смещаться в онлайн. Потребители научились выбирать на маркетплейсах товары для чистовой отделки, которые раньше важно было увидеть вживую. Ламинат, обои, плитку для пола и стен покупатели выбирают, ориентируясь на отзывы других клиентов и контент в карточках товаров. Так, продажи материалов для отделки стен выросли в 1,9 раз, пола — в 1,8.

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной
Цифровизация

Росту спроса также способствовало появление на площадке крупных брендов и сокращение сроков доставки летом — многие позиции доставляли день в день или на следующий день. Благодаря этому число покупателей товаров для стройки на площадке выросло на 46% год к году. Продажи в категории DIY на Ozon увеличились почти в 1,9 раз в штучном выражении.

При этом в регионах спрос на товары для ремонта в регионах рос быстрее, чем в целом по России. Каждый второй заказ поступил из малых городов и сел с населением до 50 тыс. человек — их жители получают доступ к широкому ассортименту товаров в онлайне, что увеличивает товарную доступность в небольших населенных пунктах.

