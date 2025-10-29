Разделы

Выручка Yandex B2B Tech выросла на 47% – одним из драйверов стали решения на базе ИИ

В III квартале 2025 г. выручка Yandex B2B Tech увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Рост обеспечен высоким интересом бизнеса к решениям на базе искусственного интеллекта — все больше компаний внедряют генеративные модели, голосовые технологии и инструменты анализа данных, чтобы автоматизировать клиентские коммуникации, повысить эффективность внутренних процессов и улучшить качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Кроме того, Yandex B2B Tech демонстрирует устойчивое развитие по всем ключевым продуктовым направлениям — от корпоративных коммуникационных сервисов и инструментов совместной работы до аналитических и инфраструктурных решений, которые помогают клиентам ускорять цифровую трансформацию и снижать затраты на ИТ.

В Yandex B2B Tech входят платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис сервисами для личных дел и совместной работы «Яндекс» 360 и несколько других направлений.

