ITPOD оптимизировала партнерские продажи с помощью SimpleOne B2B CRM

Международный дистрибьютор ИТ-оборудования ITPOD рассказал о результатах внедрения российского решения SimpleOne B2B CRM для автоматизации коммерческих и маркетинговых процессов. ITPOD успешно завершил 1,5 тыс. сделок с крупными B2B-клиентами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Компания поставляет как собственные решения для построения ИТ-инфраструктуры, так и созданные в сотрудничестве с технологическими партнерами.

Оборудование ITPOD используется в дата-центрах разных уровней надежности по всему миру. Его характеристики проверены в реальных условиях эксплуатации на объектах разного масштаба.

В мае 2023 г. ITPOD перенесли бизнес-процессы партнерских продаж и маркетинга на российскую CRM от компании-разработчика SimpleOne. Внедрение было завершено за две недели, включая полную миграцию данных из предыдущей системы.

Спустя год использования компания зафиксировала результаты: срок регистрации сделки сократился с трех до одного дня, индекс удовлетворенности партнеров увеличился на 43%, объем продаж партнеров вырос на 80%. Количество зарегистрированных проектов увеличилось на 50%, срок утверждения SPR сократился с двух до одного дня, а эффективность маркетинговых кампаний (ROI) повысилась на 35%.

ITPOD выбрал SimpleOne B2B CRM, российское low-code решение, которое поддерживает управление сделками и маркетингом. Система позволила автоматизировать ключевые бизнес-процессы, включая управление партнерскими воронками, аналитику и создание контента.

«Гибкость low-code системы SimpleOne B2B CRM позволила нам быстро адаптироваться к новому решению. Настройка и кастомизация системы занимает всего пару дней, поэтому мы смогли реализовать в CRM все критичные процессы, не привлекая лишний раз разработчиков», — сказал Алексей Любимов, коммерческий директор ITPOD.

Сейчас ITPOD ожидает выхода нового продукта от SimpleOne — VCSM (Vendor Customer Service Management), который интегрирует процессы маркетинга, продаж и поддержки клиентов, предоставляя полную информацию о продуктах и инсталляциях.

«SimpleOne B2B CRM заточен под управление корпоративными продажами, в том числе через партнерскую сеть. Значительная часть функцинальности идет преднастроенной в базовой поставке, что позволяет минимизировать сроки внедрения системы. Компания ITPOD так же, как и мы, ориентируется на лучшие практики в каждой сфере, поэтому продукт идеально подошел для автоматизации их бизнес-процессов», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.