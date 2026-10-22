«Группа Лента» встроила управление ИТ-активами в комплексную цифровизацию бизнеса на базе SimpleOne

«Группа Лента» перевела управление ИТ-активами на ITAM-систему компании SimpleOne (платформа прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Внедрение выполнил интегратор «Медиа-тел». Решение охватывает 1,5 тыс. площадок ритейлера и более 200 тыс. активов и работает в связке с системой управления ИТ-услугами компании. Об этом CNews сообщили представители ITG.

До проекта «Лента» вела учет ИТ-инфраструктуры на базе OmniTracker. В системе зарубежного вендора уже были ролевая модель, сценарии жизненного цикла активов и связи с ITSM-процессами. Ритейлеру требовалась российская платформа, чтобы перенести на нее выстроенный процесс целиком и развивать систему силами внутренней команды Lenta Tech (ИТ-бренд «Группы Лента»). В качестве новой платформы команда выбрала SimpleOne. Решающими факторами выбора стали стоимость владения, возможности кастомизации и интеграции, наличие Low-code и Pro-code инструментов, а также опыт торговой сети «Монетка», которая входит в группу и уже работает на платформе.

ГК «Медиа-тел» выступила интегратором проекта. Специалисты компании построили на базе SimpleOne отдельный контур управления ИТ-активами и связали его с CMDB и ITSM-процессами. Интегратор перенес из OmniTracker весь архив ИТ-активов, комплектующих и лицензий. Накопленные правила учета, роли, статусы и связи между объектами при переносе сохранились. Проект шел параллельно с переходом «Группы Лента» на SimpleOne ITSM, поэтому реестры активов, лицензий и документов с самого начала проектировали с учетом связей с CMDB и ITSM-процессами.

Реализованная система автоматизирует 11 этапов жизненного цикла актива, от поставки и бронирования до списания и утилизации. Каждая из шести ролей процесса получает свои права доступа к реестрам активов, лицензий и документов, справочникам и задачам ITAM. Это владелец и менеджер процесса, методологи, эксперты, специалисты по учету и пользователи. В контур управления активами вошли оборудование, лицензии на программные продукты, расходные материалы, комплектующие, договоры и акты передачи оборудования. «Медиа-тел» интегрировал SimpleOne ITAM с оборудованием для штрихкодирования, что позволяет специалистам по учету сканировать инвентарные метки активов при оформлении, списании и утилизации.

«Крупный бизнес выбирает платформу не по происхождению, а по тому, насколько качественно она решает его потребности и усиливает его бизнес. Проект "Группы Лента" показывает, что российские продукты набрали должную зрелость и способны быть основой для управления ИТ в масштабе федерального ретейлера. Для рынка это важный сигнал», — Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

«Проект “Группы Лента” показывает, куда сейчас движется управление ИТ-активами в крупном бизнесе. Более 200 тысяч активов на 1 500 площадках связаны с сервисными процессами в одной системе, и специалисты Lenta Tech видят, где находится каждое устройство, по какому акту его передали сотруднику и какие ИТ-услуги от него зависят. ГК “Медиа-тел” построила решение на платформе SimpleOne, а Lenta Tech развивает его своими силами. Думаю, со временем такой подход станет привычным для распределенных компаний, у которых качество сервиса напрямую влияет на результат бизнеса», — Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Кейс “Группы Лента” показывает, что отечественная платформа может стать не просто заменой иностранного решения, а точкой роста для зрелого ITAM-процесса. Возможности SimpleOne позволяют объединить в одном контуре управление оборудованием, лицензиями, документами и связанными сервисными сценариями, сохранив целостность архитектуры и потенциал дальнейшего развития», — Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ-услугами «Медиа-тел».

«Сегодня ITAM у нас — это полноценное решение для управления активами. Для нас как владельцев платформы важно, что оно встроено в общую архитектуру SimpleOne и работает в связке с CMDB и ITSM. При этом мы продолжаем развивать и улучшать систему и ее процессы, опираясь на возможности платформы и учитывая потребности компании», — Софья Федосова, руководитель команды поддержки и развития платформы SimpleOne, Lenta Tech.

В будущем «Группа Лента» планирует расширять ITAM-контур за счет новых интеграций, сервисных сценариев и аналитики по активам.