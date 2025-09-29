SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.6.0 с функциональностью визуализации иерархии ИТ-активов

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила новую версию продукта SimpleOne ITAM 1.6.0. Главное нововведение — инструменты графической и списочной визуализации сложных иерархий ИТ-активов, которые повышают прозрачность учёта оборудования и ускоряют работу с составными активами.

SimpleOne ITAM 1.6.0 решает проблему, с которой сталкивается большинство ИТ-департаментов: отсутствие наглядного представления о структуре сложных активов. Теперь специалисты видят не только отдельную систему хранения данных или рабочую станцию, но и понимают, из каких компонентов они состоят, как связаны между собой и какую роль играют в ИТ-экосистеме компании.

Обновление включает два взаимодополняющих инструмента визуализации. Графическое представление иерархии активов отображает наглядную схему состава любого актива и показывает его позицию в общей структуре. Пользователи получают возможность быстро оценить архитектуру системы — например, увидеть, что автоматизированное рабочее место включает рабочую станцию, IP-телефон и принтер, а сама рабочая станция имеет собственные дочерние активы.

Списочное представление иерархии раскрывает полную структуру выбранного актива в виде многоуровневого списка с указанием степени вложенности каждого компонента. Такой формат подходит для экспорта данных, подготовки отчётов и проведения инвентаризации.

Детализированная структура активов создаёт основу для будущей функциональности по распределению совокупной стоимости владения на каждый компонент и бизнес-подразделение.

«Новая версия ITAM предоставляет ИТ-службам инструменты для управления сложными активами на качественно новом уровне. Визуализация иерархий превращает абстрактные связи между компонентами в понятные схемы, которые ускоряют принятие решений и повышают точность учёта», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Новая версия решения уже доступна клиентам SimpleOne.