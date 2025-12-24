Разделы

Itglobal.com автоматизировала управление ИТ-активами с помощью SimpleOne ITAM

Компания Itglobal.com (направление системной интеграции корпорации ITG) завершила проект по внедрению ITAM-системы управления ИТ-активами на базе платформы SimpleOne. Решение позволило заменить разрозненный учет на автоматизированную систему, охватывающую 12 стран присутствия компании. Проект был реализован силами внутренней команды Itglobal.com за шесть месяцев.

Itglobal.com предоставляет услуги расширенной поддержки оборудования вендоров, ушедших из России, хранит большое количество запасных компонентов и выдает оборудование от ноутбуков до серверов — как внутренним клиентам корпорации ITG, так и внешним заказчикам по всему миру.

По мере роста компании ведение учета стало затруднительно: сотрудники не могли работать с файлами одновременно, объем информации сильно разросся, актуальность данных было сложно поддерживать. Получить оперативную аналитику по запасам, затратам и международным закупкам было невозможно.

SimpleOne ITAM позволила автоматизировать полный жизненный цикл активов компании: от планирования закупок до списания. Система обеспечила прозрачность движения оборудования между всеми странами присутствия компании, управление составными активами в дата-центрах, контроль гарантийных обязательств и формирование отчетности в реальном времени.

«Коллеги из Itglobal.com показали, как можно решить задачу своими силами — за шесть месяцев автоматизировали учет активов. Готовая функциональность ITAM закрыла потребности без масштабных доработок. Low-code-платформа позволила настроить систему под международную специфику: учет составных активов, сложную логистику, распределенные склады. Думаю, это демонстрирует практичность продукта в реальных условиях», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно
«Управление ИТ-активами в глобально распределенной компании — это не просто задача инвентаризации, это вопрос стратегического контроля над ресурсами и их эффективного использования. SimpleOne ITAM позволила нам перейти от реактивного файлового подхода к проактивной системе управления. Мы получили видимость и прозрачность данных, что оптимизировало трудозатраты и повысило операционный контроль. В результате наша команда получила надежный инструмент, который не только закрывает текущие задачи, но и поддерживает дальнейшее масштабирование компании», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

После внедрения сотрудники получили доступ к остаткам на всех складах в реальном времени, менеджмент — к автоматическим отчетам без ручного сбора данных. Компания сократила время на формирование аналитики и получила возможность одновременной работы нескольких специалистов с данными.

Itglobal.com продолжает использовать SimpleOne ITAM и планирует внедрять новую функциональность по мере её появления. Часть возможностей, полученных с обновлениями продукта, компания уже использует, остальные планирует внедрить в ближайшее время.

