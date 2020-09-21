В Москве строится первый цифровой жилой квартал

Optima Development вложила более $3 млн в создание интеллектуальной системы, которая позволит резидентам жилого квартала премиум-класса «Прайм Парк» решать любые вопросы контроля и управления системами безопасности и сервиса с одной кнопки приложения в смартфоне.

В строящихся башнях жилого квартала уже смонтированы и проходят тестирование инженерные и технологические системы, которые предоставят каждому из жильцов дистанционный доступ к любым сервисам на уровне квартиры, жилой башни, парковой территории, парковки и внешних обслуживающих организаций.

Сейчас в рамках строительства идет финальная отладка программного обеспечения, которое связывает эту интеллектуальную систему с индивидуальным мобильным приложением.

Приложение «Прайм Парк», работающее на iOS и Android, каждый жилец получит одновременно с ключами от квартиры. Оно включает в себя электронный ключ, доступ к системе безопасности и заказа пропусков, доступ на паркинг и возможность пользоваться его сервисами, доступ к услугам консьерж-сервиса, контроль и оплату коммунальных услуг, а также тревожную кнопку.

Булат Шакиров, управляющий директор Optima Development, сказал: «Представьте, что каждый пункт вашего ежедневного, еженедельного, ежемесячного графика реализуется сотней незаметных помощников, которые сами знают, когда и зачем они будут нужны. Именно это мы заложили в наше приложение «Прайм Парк». Совсем ленивый наш резидент сможет позволить себе решить абсолютно любой вопрос, вообще не вставая с дивана. На сегодняшний день в Москве «Прайм Парк» – это единственный жилой квартал, в котором цифровизация, контроль и управление системами безопасности и сервиса реализованы настолько комплексно».

Приложение позволит резиденту «Прайм Парк» иметь дистанционный доступ к полному набору сервисов и услуг для комфортного проживания – от заказа пропуска для курьера в указанное время через сервисный вход, до бронирования отеля на другом конце света, обеспечит абсолютную безопасность и приватность, а также даст возможность контролировать объем потребляемых коммунальных услуг, расходы на них и осуществлять их оплату. При этом любая задача, вплоть до вызова лифта, может решаться дистанционно, владелец приложения получает максимально безопасный бесконтактный доступ к любому сервису или услуге.