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Клиентам Lamoda стала доступна оплата заказов через СБП

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, сообщила о запуске оплаты товаров через Систему быстрых платежей (СБП). Пользователи получили возможность оплачивать заказы через QR-код с мобильного устройства. Новый способ оплаты стал доступен при получении заказов в пунктах выдачи заказов Lamoda и у торговых представителей. В ближайшее время через СБП можно будет оплатить заказ по предоплате через сайт или мобильное приложение.

Пользователям, которые будут использовать СБП для оплаты заказов не нужно иметь при себе банковскую карту, достаточно отсканировать QR-код и провести оплату через мобильное приложение своего банка. Оплата проходит моментально и позволяет оплачивать покупки на Lamoda, используя только мобильный телефон.

Воспользоваться мгновенной оплатой через QR-код смогут клиенты банков, которые уже подключены к Системе быстрых платежей и поддерживают возможность оплаты покупок и услуг по СБП. Таких банков сегодня уже более 180.

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Все пользователи Lamoda, совершившие покупку через СБП в ноябре и декабре этого года, могут стать участниками предновогоднего розыгрыша Системы быстрых платежей. Для этого нужно пройти простую регистрацию на сайте. Еженедельно среди пользователей будут выбирать 35 тыс. победителей, которые получат по 1 тыс. руб., а каждый месяц – 5 победителей, которые выиграют по 1 млн руб.

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