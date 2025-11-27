Разделы

«Яндекс Реклама» научила ИИ составлять объявления в соответствии со стандартами бренда

«Яндекс» обновил для рекламодателей ИИ-оптимизацию текста поисковых объявлений.

В «Директе» искусственный интеллект теперь умеет в режиме реального времени не только адаптировать заголовки и тексты под запрос пользователя на «Поиске», но и блокировать в таких объявлениях определенные слова и словосочетания через функцию «фразы-исключения». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Инструмент работает на базе нового поколения нейротехнологий «Яндекс Рекламы» — совокупности генеративных нейросетей Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

Новая функциональность гарантирует отсутствие неподходящих формулировок, а значит, обеспечивает соответствие коммуникационным стандартам бренда и помогает сохранить фирменный стиль общения рекламодателей с их клиентами.﻿

Сегодня каждое третье объявление на «Поиске» адаптируется под запросы пользователей с помощью искусственного интеллекта. С момента запуска опции «Оптимизация текста объявления под запрос» в августе 2024 г. ей воспользовались 84% пользователей «Яндекс Директа».

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

В момент показа объявления ИИ сравнивает прогнозируемую эффективность оригинального и адаптированного текстов. И показывает пользователю наиболее результативный вариант. Благодаря новому поколению нейротехнологий «Яндекс Рекламы» с момента запуска эффективность опции «Оптимизация текста объявления под запрос» выросла в два раза. Теперь инструмент увеличивает конверсионность продвижения в среднем на 10%.

«Мы понимаем, бизнесу нужно больше инструментов для управления продвижением. Новый инструментарий — ответ на запрос рекламодателей о более тонком контроле над содержанием объявлений. Фразы-исключения, предпросмотр объявлений до запуска — та функциональность, которая особенно ценна для крупных компаний. Там, где важно соблюсти тональность бренда, соответствие брендбуку, редакционную политику», — отметила Кира Матвеева, директор по продуктам для рекламодателей «Яндекс Рекламы».

В опции «Оптимизация текста объявления под запрос» ИИ создает варианты формулировок на основе исходного заголовка, текста объявления и содержания сайта рекламодателя. Важно, что нейротехнологии не добавляют дополнительные свойства рекламируемого товара или услуги, а подчеркивают уже существующие. Это обеспечивает точность и прозрачность рекламных сообщений.

