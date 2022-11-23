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Импортонезависимость на максимум. Отечественных разработчиков заставят адаптировать свое ПО под российские ОС и «железо»

Российские разработчики ПО будут вынуждены адаптировать свои программы под отечественные процессоры. Среди них нет решений на х86 – только на менее популярных архитектурах. Также нужно будет, чтобы софт работал хотя бы в одной российской ОС и поддерживал работу хотя бы в одном отечественном браузере.

Поддержка отечественного разработчика

В России в ближайшем будущем могут поменяться основные правила разработки программного обеспечения. Минцифры намерено заставить российских разработчиков адаптировать все свои программы под российские процессоры.

Об этом нововведении говорится в новом проекте постановления Правительства России, подготовленном Минцифры. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и доступен для общественного обсуждения до 5 декабря 2022 г.

Документ гласит, что такое ПО обязано быть совместимым хотя бы с одним отечественным процессором. Это в значительной степени упрощает работу программистам, поскольку в России существует довольно большой модельный ряд отечественных процессоров, в том числе различные модификации «Байкалов» и «Эльбрусов».

Сложность может заключаться в том, что основной массив российских программ пишется, как правило, под процессоры с архитектурой х86. В России таких CPU нет – их выпускают, в основном, только американские компании AMD и Intel, а также несколько почти неизвестных китайских вендоров.

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Российское ПО должно стать еще более отечественным на уровне программного кода

Российские производители CPU делают ставку на архитектуры MIPS и ARM, а с недавних пор еще и на RISC-V, но широкого распространения такие процессоры, в отличие от х86, в России пока не получили.

Софт к софту

Проект постановления российского Правительства за авторством Минцифры содержит два дополнительных требования к российскому софту. Помимо того, что ПО должно работать хотя бы на одном отечественном процессоре, ему нужно еще и запускаться под российской операционной системой.

Здесь тоже нет необходимости обеспечивать совместимость со всеми существующими российскими ОС – достаточно будет и одной. Разработчикам ПО в этом плане предоставлен широкий выбор, поскольку за последние несколько лет количество российских ОС, в том числе настольных, увеличилось. Одни из самых известных представителей данного сегмента – это Linux-дистрибутивы «Альт» и Astra.

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Импортозамещение

Третье требование распространяется на утилиты, доступ к которым можно получить через интернет. В этом случае разработчики должны убедиться, что их софт корректно работает хотя бы в одном из присутствующих в реестре российского ПО браузеров.

Здесь выбор намного менее скудный. Поиск в реестре по классу «браузеры» выдает восемь значений, пять из которых – разработки «Яндекса».

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Вероятно, разработчики будут добавлять поддержку именно обозревателей «Яндекса» как одних из самых популярных в России

Кого коснется

В пояснительной записке к проекту постановления приведены классы программ российского происхождения, которые подпадают под действие нового требования. Их всего 15, тогда как общий классификатор содержит около 100 классов и, как сообщал CNews, совсем скоро получит еще пару десятков дополнительных.

В то же время все эти классы – наиболее распространенные в России и в мире программы. Список включает: операционные системы общего назначения, средства управления базами данных, офисные приложения, коммуникационное программное обеспечение, офисные пакеты, почтовые приложения, органайзеры, средства просмотра, браузеры, редакторы презентаций, табличные редакторы, текстовые редакторы, файловые менеджеры, системы электронного документооборота, средства антивирусной защиты.

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Поддержка ИТ-отрасли

Другими словами, новое требование Минцифры не коснется только разработчиков очень узкоспециализированного софта. Основная же масса компаний будет вынуждена учитывать новые реалии, как только они вступят в силу.

Евгений Черкесов

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