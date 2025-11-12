Разделы

«Диасофт» создала консоль администрирования для управления брокером сообщений

Компания «Диасофт» разработала консоль администрирования для управления брокером сообщений Digital Q.MessageBroker (Artemis). Эта консоль – инструмент, который упрощает процесс администрирования брокера сообщений, делая его контролируемым и безопасным.

В консоли администрирования поддерживается ролевая модель доступа. В ней также возможна бесшовная интеграция с системами авторизации и аутентификации, что важно для крупных предприятий. Функционал нового инструмента включает в себя:

Централизованное управление инфраструктурой брокера сообщений: старт и прекращение его работы; просмотр состояния в режиме реального времени; редактирование основных настроек; просмотр логов.

Гибкое управление очередями и сообщениями: создание, редактирование, удаление очередей и адресов; временное приостановление и возобновление обработки сообщений; просмотр, выгрузка и загрузка сообщений в очереди.

Всеобъемлющая система безопасности и аудита: создание, редактирование, блокировка технических учетных записей (ТУЗ); назначение и удаление прав для ТУЗ; создание групп и ролей для управления доступом; настройка уровня детализации аудита действий всех пользователей; аудит и мониторинг всех действий пользователя в системе.

Удобное администрирование пользователей: создание, редактирование и удаление учетных записей для самой консоли администрирования; назначение прав доступа для различных ролей пользователей.

Дмитрий Гаврин, заместитель директора департамента «Цифровые решения», сказал: «До появления консоли управления администрирование Digital Q.MessageBroker (Artemis) выполнялось через исполнение скриптов из командной строки, что требовало глубоких технических знаний и повышало вероятность ошибок. Open source-решения на рынке предоставляют ограниченный функционал и не поддерживают в полной мере необходимую ролевую модель. Наша консоль решает эту проблему. Клиент получает единый, интуитивно понятный веб-интерфейс с функциями полного контроля брокеров сообщений. Это упрощает задачи прикладного администрирования брокера сообщений и минимизирует ошибки при работе».

Digital Q.MessageBroker (Artemis) входит в состав Digital Q.Integration, интеграционной платформы для создания единого информационного пространства организации. Он реализован в микросервисной архитектуре, благодаря чему обеспечивается высокая производительность, гибкость и легкая интеграция в любой ИТ-ландшафт.

