Axenix помогла локализовать ИТ-ландшафт группы компаний ITMS

Группа компаний ITMS завершила локализацию ИТ-инфраструктуры в России и Белоруссии. В ходе работ была выстроена необходимая проектная структура, бизнес-системы и сервисы преимущественно заменены на аналогичные локальные решения, а также проведена миграция данных. В рамках проекта удалось достигнуть уменьшения количества используемых программных средств на 42%, что обеспечило снижение показателя ТСО IT (совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой) в 2,5 раза. Технологическим партнером проекта выступила компания Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Группа компаний ITMS – участник российского рынка табачной и никотинсодержащей продукции. В связи с реструктуризацией бизнеса и перестройкой процессов в 2022 г. перед компанией стояла задача локализовать в России и Белоруссии используемые системы и сервисы, перенести данные, а также найти новых поставщиков услуг по маркетингу, разработке продуктов и общих центров обслуживания. ITMS требовалось не только выстроить новый ИТ-ландшафт преимущественно на основе локальных решений, но и оптимизировать его, сохранив функциональность и качество сервиса. Задача осложнялась сжатыми сроками проекта.

Управление портфелем подпроектов в России и внедрением ERP-системы в Белоруссии взяла на себя компания Axenix. Кроме того, проанализировав состояние ИТ-инфраструктуры, команда Axenix участвовала в формировании подхода к новым интеграциям и согласовании перечня аналогов на замену прежнего ПО.

«До начала проекта порядка 50% наших ИТ-сервисов находились за рубежом, а необходимые услуги оказывали глобальные поставщики из разных стран. В 2022 г. мы приняли решение о локализации ИТ-ландшафта. У нас не было выстроенной проектной структуры и требовался координатор, готовый полностью контролировать все активности. Команда Axenix взяла на себя управление проектами, архитектурный надзор, консалтинг в подборе систем, быстро выделила необходимые ресурсы и благодаря этому все было сделано на самом высоком уровне. За 18 месяцев мы реализовали 36 подпроектов, провели миграцию по 15 различным направлениям. На разных этапах в проектную команду входили более 650 специалистов как из нашей команды, так и подрядных организаций, которые параллельно работали над задачами локализации. И уже осенью этого года мы завершили финальный этап проекта», – сказал Игорь Кривошеев, ИТ-директор группы компаний ITMS в России и Белоруссии.

«Перед компанией ITMS стояла крайне сложная и масштабная задача: нужно было как можно быстрее локализовать набор систем (ERP, финансовых, производственных), не теряя при этом темпов и качества производства. Команда со стороны ITMS проявила максимальную эффективность и высокий профессионализм в работе над проектом. Локализация ИТ-систем и сервисов в России и Белоруссии обеспечит устойчивость и надежность ИТ-инфраструктуры для бизнеса», – отметил Дмитрий Иванов, руководитель проекта, компания Axenix.

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