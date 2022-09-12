Робот «Марк» заменит людей на шахтах «Норильского никеля»

Студенты МИСиС специально для компании «Норильский никель» создали роботизированную платформу «Марк». Она будет использоваться в проекте по роботизации производства в «Норильском никеле».

Платформа адаптирована для использования в подземных выработках. Ее габариты 120х120х80 см. Высокая проходимость обеспечивается благодаря тому, что каждое колесо имеет собственный двигатель и вертикальную ось вращения для поворота, а также систему изменения клиренса от 20 см до 45 см. Робот может двигаться со скоростью 4 км/ч.

Роботизированную платформу можно использовать для проведения маркшейдерских съемок. Для этого на нее надо установить датчик-лидар, который будет сканировать пространство для создания трехмерной модели.

Еще одна сфера применения — мониторинг состояния воздуха в шахте после взрывных работ и аварий без присутствия человека. По словам разработчиков, это позволит повысить эффективность добычи полезных ископаемых до 7%.

На сегодняшний день студенты работают над системой дистанционного управления роботом и прошивкой главного контроллера. Испытания проводятся на руднике «Скалистый» компании «Норильский никель».