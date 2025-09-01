Разделы

«Росэл» создал новую линейку миниатюрных резонаторов для оборудования связи

Холдинг «Росэл» разработал новую линейку кварцевых резонаторов. Их отличает расширенный диапазон частот и миниатюрные размеры, примерно со спичечную головку. Продукция востребована в отечественной автоэлектронике, гражданском телекоммуникационном оборудовании и даже в часовом производстве. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Кварцевый резонатор – ключевой элемент источников высокостабильных радиочастотных колебаний. Его главная задача – работать с генераторами частоты в электронных схемах. Без этих изделий не обойтись там, где нужна точность: в радиопередатчиках они обеспечивают стабильность сигнала, в микроконтроллерах – синхронизацию операций, в наручных часах – ход стрелок и отсчет времени.

Специалистам Омского НИИ приборостроения (входит в «Росэл») первыми в России удалось создать резонаторы на частоты до 200 МГц в миниатюрных корпусах размером 2х1,6 мм и до 300 МГц в корпусах размером 3,2х2,5 мм. Несмотря на такие маленькие габариты, резонаторы имеют широкий диапазон рабочих температур от -60°С до 125°С и высочайшую точность настройки.

бизнес

«Для организации массового выпуска кварцевых резонаторов на предприятии создан участок автоматизированного производства. Здесь роботизированная линейка выполняет механическую обработку, монтаж, настройку и контроль параметров образцов по сквозному маршруту, что практически исключает человеческий труд. За счет этого удалось снизить цену резонаторов, приблизив их по цене к компонентам, поставляемым из юго-восточной Азии. Кроме того, автоматизация производства позволяет нарастить объемы выпуска резонаторов до 300 тысяч штук в год и повысить их качество», – отметил генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Березовский.

В настоящее время успешно завершены предварительные испытания, идет изготовление установочной серии. Продукция поможет заместить импортные образцы.

