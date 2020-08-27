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Оборудование «Росэлектроники» доставит телесигнал на корабли ВМФ

Телеком ТВ и радио ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил первую отечественную корабельную телевизионную систему для судов ВМФ. Оборудование позволяет принимать сигнал цифрового наземного и спутникового теле- и радиовещания.

Корабельная телевизионная система разработана НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»). Оборудование представляет собой программно-технический комплекс, состоящий из спутниковой антенны, универсальной головной станции и оконечных устройств – телевизоров и рабочих станций, – объединенных кабельной сетью корабля. Разработчики адаптируют систему и ее состав под конкретный проект судна и техническое задание заказчика.

Аппаратура также позволяет хранить видеоконтент на жестких дисках и воспроизводить его по запросу в многопотоковом режиме на мультимедийных устройствах - например, на телеэкранах в каютах экипажа. Система также может применяться для отображения служебной информации и как средство оповещения.

Телевизионная система может быть объединена с административной локальной компьютерной сетью корабля, что позволит организовать на судне электронный документооборот, проводить учебную подготовку экипажа, обмениваться информацией между рабочими станциями и сервером, управлять доступом к сетевым ресурсам.

«На современных военных кораблях устанавливается широкий спектр телекоммуникационного оборудования, однако эта аппаратура не предназначена для телевизионной и радиотрансляции новостей с «большой земли». Наша корабельная телевизионная система позволяет улучшить качество жизни экипажа во время плавания. Изделие принято на снабжение и устанавливается на строящиеся и проходящие модернизацию суда ВМФ», – сказал директор НИИ «Нептун» Михаил Винокур.

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