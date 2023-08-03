Мобильный роутер TCL Linkzone MW63VK в Роcсии

TCL, производитель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, объявляет о старте продаж в России мобильного 4G+ LTE Cat. 6/3G Wi-Fi-роутера TCL Linkzone MW63VK. Новинка подойдет для создания устойчивого интернет-соединения в зоне покрытия мобильного интернета и поддерживает одновременное подключение до 32 клиентов. Для развертывания Wi-Fi-сети и подключения к Интернету достаточно вставить SIM-карту в роутер и включить его. Отслеживать состояние устройства помогут четыре светодиода, расположенные на корпусе.

TCL Linkzone MW63VK поддерживает все наиболее распространенные в России диапазоны частот 4G/3G, включая 4G LTE FDD B1/3/7/8/20 и 4G LTE TDD B38, а также их агрегацию. Кроме того, он позволяет выбирать частотные диапазоны вручную. Благодаря поддержке 4G+ LTE Cat. 6 в мобильной сети роутер может развивать скорость до 300 Мбит/с при загрузке данных и до 50 Мбит/с – при отправке данных. Wi-Fi работает диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц.

Мобильный роутер TCL Linkzone MW63VK

Встроенный аккумулятор емкостью 2200 мАч обеспечивает автономность до 8 часов в режиме веб-серфинга. Благодаря компактным размерам – 92х62,5х13,3 мм – и весу в 85 граммов, роутер с поместится и в дамской сумочке, и в кармане.

Настроить TCL Linkzone MW63VK можно с помощью веб-интерфейса или мобильного приложения TCL Connect для iOS и Android.

Мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер TCL Linkzone MW63VK доступен в черном и белом исполнении.

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TCL Linkzone MW63VK доступен в продаже в Ситилинк по рекомендованной розничной цене: 5990 руб.

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TCL Electronics – компания потребительской электроники и производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании AIxIoT.