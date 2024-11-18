Доделать за Microsoft. Вышел инструмент для создания идеальной Windows 11 без слежки, глюков и мусора, и которая легче в разы

Авторы проекта tiny11 создали инструмент, при помощи которого можно готовить собственные сборки Windows 11. Особенно это актуально для версии 24Н2, ставшей чуть ли не проклятием для всех пользователей – она задумывалась как масштабное обновление, но принесла лишь страдания. Новое творение создателей tiny11 позволяет вырезать из своих сборок все ненужное – различный мусор, телеметрию для слежки и пр. Это существенно снизит объем занимаемого ОС пространства.

Windows 11 своими руками

Команда разработчиков NTDEV, в начале 2023 г. явившая миру ОС tiny11, создала инструмент для самостоятельного «очищения» Windows 11 от ненужных пользователям функций. Как пишет портал Neowin, новая утилита позволяет даже из сборки 24Н2, которая принесла пользователям немыслимое количество проблем, сделать вполне стабильную ОС.

Как сообщал CNews, проект tiny11 – это отдельная модификация Windows 11, из которой заранее убрали телеметрию и другие функции, которые нужны только самой Microsoft, и из-за которых система занимает десятки гигабайт места на системном диске. После установки tiny11 «весит» вдвое меньше оригинальной ОС Microsoft и к тому же потребляет меньше системных ресурсов, включая оперативную память.

Благодаря своим инструментам специалисты NTDEV сумели уменьшить объем Windows 11 в разы – ее дистрибутив стал «весить» всего 100 МБ, а после установки она занимает пару гигабайтов. Теперь же NTDEV дают пользователям возможность своими силами добиться того, что не смогла Microsoft – сделать Windows 11 24H2 быстрее, легче и безопаснее. Проект получил название tiny11 core builder.

Как все работает

По информации Neowin, tiny11 core builder – это скрипт, вырезающий из стандартной Windows 11 целый перечень компонентов. При различных сценариях его использования можно заставить Windows 11 24H2 работать на самых разных устройствах, в том числе на тех, что никогда не поддерживались этой системой.

Microsoft Windows 11 можно сделать намного лучше, чем она есть. Но Microsoft не смогла

Это особенно важно для владельцев старых компьютеров, поскольку Microsoft всеми силами борется с ними, мешая им устанавливать Windows 11 и подталкивая к покупке нового «железа». Но также с помощью tiny11 core builder можно создавать совершенно уникальные сборки Windows 11, которые можно запустить, например, на смартфоне Apple iPhone 15 Pro. Такой пример приводят сами создатели скрипта.

Важно подчеркнуть, что tiny11 core builder не позволяет взламывать ОС. После установки модернизированной системы ее в любом случае придется активировать дополнительно, а как именно – привычными миллионам россиян способами или легальными средствами – каждый решит сам.

Скрипт tiny11 core builder – это проект с открытым исходным кодом. Все связанное с ним размещено на сервисе GitHub, который, иронично, принадлежит Microsoft.

Подойдет не всем

Сборки Windows 11, в том числе и с обновлением 24H2, созданные при помощи tiny11 core builder, имеют несколько ограничений, за счет которых пользоваться ими сможет не каждый. Эксперты портала Neowin уточняют, что модернизированные при помощи этого скрипта ОС не подлежат дальнейшей модификации. Например, в них нельзя будет повторно внедрить ранее вырезанные компоненты. Также их нельзя будет обновлять.

Другими словами, при создании сборки при помощи tiny11 core builder пользователю нужно будет заранее знать, какие компоненты системы ему нужны, а какие нет. Чтобы быстрее понять это можно создать несколько различных сборок и опробовать в работе каждую из них.

Это определенно того стоит

Тот факт, что обработанная при помощи tiny11 core builder система Windows 11 получает массу ограничений, с лихвой окупается теми возможностями, которые может получить пользователь. Например, он без труда сможет создать такую сборку, которая после установки будет занимать всего-навсего 3 ГБ дискового пространства.

Это приблизительно в 10 раз меньше занимаемого оригинальной Windows 11 24H2 объема. CNews писал, что одна из многочисленных проблем Windows 11 в том, что после апдейта до 24H2 она отнимает у пользователя около 9 ГБ места на диске и отдает его под неудаляемый кэш.

Не исключено, что проект tiny11 позволит Microsoft сохранить лидирующие позиции на рынке настольных ОС. CNews писал, что пользователи настолько устали от бесконечных глюков Windows, которых с каждым новым апдейтом становится только больше, что начали стремительно переходить на Linux. Также они недовольны трудностями при установке Windows 11 на старые ПК и тем, что система зачем-то потребляет почти 30 ГБ дискового пространства, и это еще без дополнительного ПО.

Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass, сообщил CNews: «Инструмент, который позволяет создавать собственные сборки Windows только с необходимыми пользователю компонентами, поможет Microsoft сохранить лидирующие позиции среди физических лиц. Опция подстроить операционную систему под себя перекрывает недостатки, такие как невозможность обновления. Однако на корпоративном рынке ситуация не поменяется. Обновления операционной системы – это своевременное закрытие уязвимостей, которые могут привести к инцидентам безопасности. По этой причине бизнес не может отказаться от обновлений, какие бы преимущества пользователям не давали облегченные сборки Windows».