Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Корпоративный мессенджер Compass обновился: в приложение добавили геймификацию и статистику активности пользователей

Обновление Compass сфокусировано на повышении эффективности командной работы. Элементы геймификации помогут создать программу мотивации коллектива, а статистика активности пользователя – повысить скорость работы команды. Появилась также кнопка «Спасибо» – она позволит чаще благодарить сотрудников. Функции уже доступны в приложении на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители Compass.

В приложении обновилась карточка сотрудника. Теперь там отображается статистика активности пользователя: среднее время ответа на сообщения, ежедневное время работы в приложении, а также общее количество отправленных сообщений и комментариев, загруженных файлов, завершенных звонков и т.д. Открытая статистика в профиле поможет сделать процессы более прозрачными.

Информация из карточки используется для формирования таблицы рейтинга участников рабочего пространства. Результаты из этой таблицы каждую неделю автоматически отправляются в главный чат пространства – каждый пользователь может посмотреть на динамику работы команды.

С ее помощью компании могут создать программу мотивации, награждать активных сотрудников, правильно распределять и оптимизировать рабочую нагрузку. Механизмы геймификации также позволяют больше вовлекать команду в бизнес-процессы и повышать их эффективность.

В мессенджере Compass также появилась функция «Спасибо». Любой сотрудник может поблагодарить коллегу, нажав на специальную кнопку в карточке пользователя. Благодарность и комментарий к ней увидят все члены команды в отдельном чате – это положительно влияет на атмосферу в коллективе и его способность сообща решать задачи.

«Команды используют корпоративные мессенджеры каждый день, и им нужно нечто большее, чем просто сервис для общения – сказал Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – В последнем обновлении мы сосредоточились на тех функциях, которые помогут сплотить команду и вдохновить ее на новые достижения».

***

Compass – корпоративный мессенджер для коммуникации команд. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог

В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить

Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub

Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще