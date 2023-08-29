Корпоративный мессенджер Compass обновился: в приложение добавили геймификацию и статистику активности пользователей

Обновление Compass сфокусировано на повышении эффективности командной работы. Элементы геймификации помогут создать программу мотивации коллектива, а статистика активности пользователя – повысить скорость работы команды. Появилась также кнопка «Спасибо» – она позволит чаще благодарить сотрудников. Функции уже доступны в приложении на всех платформах. Об этом CNews сообщили представители Compass.

В приложении обновилась карточка сотрудника. Теперь там отображается статистика активности пользователя: среднее время ответа на сообщения, ежедневное время работы в приложении, а также общее количество отправленных сообщений и комментариев, загруженных файлов, завершенных звонков и т.д. Открытая статистика в профиле поможет сделать процессы более прозрачными.

Информация из карточки используется для формирования таблицы рейтинга участников рабочего пространства. Результаты из этой таблицы каждую неделю автоматически отправляются в главный чат пространства – каждый пользователь может посмотреть на динамику работы команды.

С ее помощью компании могут создать программу мотивации, награждать активных сотрудников, правильно распределять и оптимизировать рабочую нагрузку. Механизмы геймификации также позволяют больше вовлекать команду в бизнес-процессы и повышать их эффективность.

В мессенджере Compass также появилась функция «Спасибо». Любой сотрудник может поблагодарить коллегу, нажав на специальную кнопку в карточке пользователя. Благодарность и комментарий к ней увидят все члены команды в отдельном чате – это положительно влияет на атмосферу в коллективе и его способность сообща решать задачи.

«Команды используют корпоративные мессенджеры каждый день, и им нужно нечто большее, чем просто сервис для общения – сказал Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – В последнем обновлении мы сосредоточились на тех функциях, которые помогут сплотить команду и вдохновить ее на новые достижения».

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Compass – корпоративный мессенджер для коммуникации команд. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.