Apple все сломала. Новая прошивка пожирает заряд аккумулятора на всех iPhone. Видео

Apple выпустила прошивку iOS 14.6 для своих смартфонов, установка которой оборачивается для владельцев iPhone катастрофой. Смартфоны начинают сильно греться и быстро терять заряд. Это происходит как на старых моделях, так и на самых новых устройствах линейки iPhone 12.

Apple все поломала

Новая прошивка для Apple iPhone версии 14.6 негативно отражается на времени автономной работы. Как пишет портал WCCFTech, обновление смартфона до iOS 14.6 приводит к снижению времени работы от аккумулятора как в случае со странными моделями iPhone, так и в случае с новинками.

Прошивка iOS 14.6 – самая новая из доступных обычным пользователям. Она вышла 24 мая 2021 г., и установить ее можно на все смартфоны Apple, начиная с модели iPhone 6s, вышедшей в 2015 г. Модели SE и SE 2020 (март 2016 г. и апрель 2020 г. соответственно) тоже есть в списке поддерживаемых.

YouTube-канал iAppleBytes опубликовал тест автономной работы нескольких моделей смартфонов с разными прошивками - iOS 14.5, 14.5.1 и 14.6. Согласно информации в видео, проблемы с ускоренной разрядкой аккумулятора начались еще в 14,5, которую Apple выпустила 26 апреля 2021 г.

Обновление iOS до версии 14.6 ни к чему хорошему не приводит

В более новых версиях ситуация с утечкой заряда АКБ решена не была, более того, Apple лишь усугубила ее. Специалист портала WCCFTech Али Салман (Ali Salman) тоже подтверждает это – его iPhone 12 Pro Max, анонсированный в октябре 2020 г., после обновления iOS до версии 14.6 стал потреблять заметно больше энергии.

В качестве примера он привел ситуацию, когда обычная прокрутка ленты в Instagram за 15 минут лишила АКБ 10% заряда. При этом сам смартфон ощутимо нагрелся в районе модуля камеры.

Результаты теста

Проверка, проведенная каналом iAppleBytes, показала, что смартфон iPhone 11 образца 2019 г. проработал 5 часов 17 минут с прошивкой 14.6, хотя в том же режиме, но с прошивкой 14.5 заряда его батареи хватило на 5 часов 25 минут. На iOS 14.5 iPhone 11 и вовсе продержался 5 часов 54 минуты. Таким образом, переход с iOS 14.5 на 14.6 действительно заставит пользователей заряжать свои смартфоны чаще.

Тестирование автономности iPhone с прошивкой 14.6

Все тесты проводились в популярном бенчмарке GeekBench, имеющем функцию тестирования автономности. Специалист, проводивший замеры, заявил, что это худшие показатели автономности, которые он видел на своих устройствах.

Теперь он, по его словам, скрестил пальцы и ждет релиза iOS 14.6.1, в котором Apple, быть может, устранит чрезмерный перерасход заряда батареи. Сама Apple на момент публикации материала никак не комментировала происходящее.

Многочисленные жалобы

На потерю заряда жалуются не только работники YouTube-канала iAppleBytes и портала WCCFTech. Официальный форум самой Apple тоже переполнен подобными сообщениями, и, судя по ним, никто из пользователей пока не нашел выход из ситуации.

Форум Apple пестрит россыпью сообщений о проблемах с батареей на iOS 14.6

На Reddit тоже появляются публикации пользователей, недоумевающих, куда пропадает энергия из их iPhone. Например, 30 мая 2021 г. пользователь с псевдонимом Hoochymumma7 написал, что после обновления его iPhone 12 mini, с самого начала неспособный похвастаться достойной автономностью, стал работать на одном заряде значительно меньше.

На Reddit тоже недоумевают, как у Apple получилась такая прошивка

Всего за сутки под его темой появилось более 100 комментариев. Другие пользователи Reddit тоже указывают на проблемы с автономностью их iPhone (не только 12 mini, но и других моделей), появившихся сразу после апдейта до iOS 14.6.

Многочисленные сообщения о проблемах iOS 14.6 в Twitter

В Twitter тоже зреет недовольство новой прошивкой Apple. Соцсеть накрыло лавиной сообщений о быстрой разрядке iPhone на новой прошивке, но среди пользователей нашлись и те, кто подметил и другую проблему, связанную с iOS 14.6.

iOS 14.6 заставляет смартфоны сильно греться

Участник сообщества Manik Prasher (@PrasherManik) пишет, что обновление прошивки привело не только к неправильной работе смартфона с точки зрения потребления энергии, но и его перегреву. Пользователь заметил, что его iPhone 11 теперь становится очень горячим во время использования. «Мой iPhone 11 обжигает мне руки», – написал Manik Prasher в своем блоге.

Не в первый раз

Apple регулярно выпускает прошивки с недочетами, вызывающими чрезмерный расход аккумулятора. Например, в феврале 2020 г. выяснилось, что алгоритмы работы iOS с фоновыми приложениями функционируют совершенно нелогично. CNews писал, что если слишком часто выгружать приложения из оперативной памяти iPhone в меню многозадачности, то в итоге это приведет к тому, что заряд батареи смартфона будет уходить быстрее. При этом на устройствах под управлением Android все работает совершенно иначе – выгрузка приложений не только способствует ускорению гаджета, но и снижает темпы разряда АКБ.

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В июле 2020 г. Apple «научила» свои смартфоны активно потреблять заряд даже в режиме ожидания, когда они просто лежат, и ими никто не пользуется. Эта «функция» появилась еще в iOS 13.5, но с релизом версии 13.5.1 она эволюционировала. Смартфоны стали потреблять заряд всегда, без остановки, и решить эту проблему самостоятельно пользователи не могли. Им пришлось ждать, пока Apple выпустит патч, удаляющий из прошивки это «нововведение».