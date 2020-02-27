Обнаружена парадоксальная причина быстрой разрядки iPhone

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Специалисты портала MyDrivers установили, что оригинальные особенности алгоритмов работы iOS с фоновыми приложениями могут снижать автономность смартфонов iPhone. В устройствах на базе Android схожие алгоритмы работают с точностью до наоборот, более логично.

Очередная «фишка» Apple

Смартфоны Apple оказались подвержены ускоренной разрядке аккумулятора из-за встроенных в iOS функций работы с запущенными приложениями. Как пишет ресурс MyDrivers, то, что продлевает Android-смартфонам «жизнь» от одного заряда аккумулятора, может существенно приблизить полную разрядку iPhone.

Проблема, как выяснилось, кроется в алгоритмах работы iOS с приложениями, работающими в фоне. Если слишком часто выгружать их из оперативной памяти в меню многозадачности, то в итоге это приведет к тому, что заряд батареи iPhone будет уходить быстрее. При этом на устройствах под управлением Android все работает совершенно иначе – выгрузка приложений не только способствует ускорению гаджета, но и снижает темпы разряда АКБ.

Как это работает

iOS поддерживает многозадачность и может держать в памяти несколько работающих приложений. Если необходимо поддерживать каждое из них в активном состоянии, необходимо включить в настройках фоновое обновление запущенных программ.

Не всегда причины быстрой разрядки АКБ подчиняются логике

В случае если эта функция отключена, приложения, находящиеся в фоне, будут работать в течение нескольких минут, после чего ОС поставит их на «паузу»: они перестанут потреблять энергию аккумулятора и ресурсы процессора. Тем не менее, они по-прежнему будут оставаться в оперативной памяти, занимая определенный ее объем.

Полностью отключить программы можно лишь путем их закрытия через меню многозадачности, и в этом как раз и заключается причина разрядки аккумулятора. По данным MyDrivers, при последующем касании иконки выгруженного приложения оно будет запущено с нуля. Это займет немного больше времени в сравнении с запуском из фона, и в процессе загрузки программы будут расходовать дополнительные системные ресурсы и в итоге способствовать увеличению расхода энергии АКБ.

Apple не согласна

На момент публикации материала Apple никак не комментировала столь неоднозначную зависимость между алгоритмами iOS и расходом заряда батареи в iPhone. Между тем, определенный официальный ответ компании все же существует, но он был дан несколько лет назад.

В 2016 г. ряд СМИ обратились к главе Apple Тиму Куку (Tim Cook) с вопросом о взаимосвязи быстрой разрядки iPhone с работой и выгрузкой фоновых приложений. Он затруднился дать определенный ответ, и вместо него это сделал Крейг Федериги (Craig Federighi), занимавший на тот момент пост старшего вице-президента Apple Software. Он заявил, что закрытие и последующий запуск фоновых приложений в iOS никак не сказывается на итоговом времени автономной работы смартфона.

Другими словами, по состоянию на 27 февраля 2020 г. Apple отрицала наличие такой взаимосвязи. На сайте техподдержки компании и вовсе отсутствуют рекомендации по регулярной выгрузке приложений из фона. Вместо этого там сказано, что делать это нужно только в том случае, когда та или иная программа перестает работать (зависает, не отвечает).

Другие причины разрядки АКБ

Одна из основных причин быстрой потери заряда аккумуляторами любых устройств, не только техники Apple – износ элемента питания. Он может быть связан с избыточным количеством циклов зарядки-разрядки или попросту с длительным периодом эксплуатации.

Однако в мобильных устройствах Apple АКБ может страдать еще и от некачественного ПО. CNews сообщал, что в ноябре 2019 г. в прошивках iOS и iPad OS 13.2.2 для «яблочных» смартфонов и планшетов был обнаружен небольшой недочет, из-за которого гаджеты могли терять до 70% энергии в течение двух часов. Проблема быстро стала массовой, но Apple решила ее в последующих обновлениях.

Нередко батареи устройств Apple разряжаются из-за проблем с прошивкой

Стоит отметить, что утечка заряда может возникнуть и в других устройствах компании. С подобным в октябре 2019 г. столкнулись владельцы часов Apple Watch Series 5, установившие на них watchOS 6, которую Apple выпустила в сентябре 2019 г. В некоторых случаях часы теряли до 50% заряда менее чем за час.

Мобильные ПК Apple тоже не застрахованы от сбоев в программной части, приводящей к повышенному потреблению заряда. Такая проблема проявилась в августе 2012 г. у тех, кто установил на свои MacBook операционку OS X 10.8 Mountain Lion. Редакция ресурса Ars Technica, посвященного ИТ и гаджетам, даже решила провести собственный эксперимент, в результате которого выяснила, что после обновления до Mountain Lion расчетное время автономной работы ноутбука действительно сокращается. В тесте участвовал MacBook Air 2010 г., и его время работы от АКБ после установки Mountain Lion на чистый жесткий диск сократилось с 4,5 часа до 3,5 часа, то есть на 20% по сравнению с тем, которое было при работе под Lion, предыдущей версией системы.