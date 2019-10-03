Идеальные часы Apple скрывают чудовищный изъян

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В часах Apple Watch Series 5 обнаружена проблема с быстрым разрядом аккумулятора. Она может быть вызвана технологией, предназначенной, наоборот, для сохранения энергии. Количество жалоб пользователей начинает расти, но Apple пока не реагирует на них. Причина может оказаться в прошивке watchOS 6 – у Apple есть опыт выпуска некачественного ПО для своих смарт-часов.

Неидеальные часы

Владельцы часов Apple Watch Series 5 стали массово жаловаться на проблему с быстрым разрядом аккумулятора. В некоторых случаях часы теряют до 50% заряда менее чем за час.

Дебют Apple Watch Series 5 состоялся 10 сентября 2019 г. Их особенностью стала функция Always On Display, за счет которой дисплей всегда включен для отображения времени, но при этом потребляет минимум энергии, что, по задумке Apple, должно снижать нагрузку на батарею.

Это стало возможным, в частности, за счет снижения частоты обновления дисплея до 1 Гц (один раз в секунду) в неактивном режиме. Для показа текущего времени этого хватает.

Apple Watch Series 5

Тем не менее, именно эта технология стала причиной быстрой разрядки аккумулятора» часов – по данным ресурса MacRumors, пользователи начали активно обсуждать эту проблему и делиться тем, как быстро теряют заряд их Apple Watch Series 5.

Сверхбыстрая разрядка

Во время презентации часов Apple заявила, что за счет новых технологий, нивелирующих быстрый расход энергии дисплеем, часы пятого поколения проработают на одном заряде столько же, сколько и Watch Series 4, дебютировавшие осенью 2018 г. По официальным данным, заряда должно хватать на 18 часов в меру активного использования, то есть практически на целый день.

Один из владельцев Watch Series 5 написал на форуме MacRumors, что после полной подзарядки его часы стали терять в среднем 5% заряда, просто лежа на столе. Он не использовал их, они не принимали уведомления и в целом были неактивны, разве что постоянно включенный дисплей исправно отображал время. После отключения фирменной функции Apple расход энергии сократился более чем вдвое – до 1-2% в час. Это, по словам владельца, оказалось как раз на уровне его Watch Series 4 и Series 3.

Другой пользователь подметил, что в активном режиме часы потребляют в разы больше энергии. «В течение 35-минутной тренировки, во время которой я управлял воспроизведением музыки при помощи часов, их батарея разрядилась с 69% до 21%», – отметил он. Иными словами, чуть больше чем за полчаса АКБ новейших часов Apple потеряла практически половину заряда. Этот же пользователь добавил, что отключение Always On Display сразу же решило проблему автономности, хотя и частично.

Часы не виноваты

Сложившаяся ситуация с автономностью Watch Series 5 может быть связана не с самими часами и не с их системой питания, а с программной составляющей – прошивкой watchOS 6, которую Apple выпустила в сентябре 2019 г. Подтверждением этому является тот факт, что под комментариями владельцев Watch Series 5 о плохой автономности появились ответы тех, кто пользуется часами четвертого и третьего поколений, в которых нет режима Always On Display.

По их словам, после обновления программного обеспечения своих часов до watchOS 6 расход заряда батареи существенно вырос, притом сразу после установки апдейта, что исключает возможные проблемы с самой АКБ. Практически все пользователи упоминают прошивку watchOS версии 6.0, и на момент публикации материала лишь один из участников обсуждения отметил, что у него нет проблем с ней.

Однако, по его словам, на свои часы он поставил версию 6.0.1, которая вышла 30 сентября 2019 г., спустя 10 дней со старта продаж самих Watch Series 5 и релиза watchOS 6.0. Патч, подготовленный Apple, содержит незначительное число улучшений и вполне может исправлять проблему с аккумулятором, хотя в описании обновления Apple об этом не упоминает.

Чем ответила Apple

Apple известна тем, что редко отвечает на негативные отзывы о своей продукции, только если они принимают массовый характер и могут угрожать ее репутации или повлечь крупные финансовые потери. На этот раз ее реакция тоже не последовала.

В то же время 2 октября 2019 г. она открыла разработчикам доступ к второй бета-версии прошивки watchOS 6.1 (первая бета вышла 23 сентября 2019 г.). Подробностей о содержащихся в нем изменениях и нововведениях на момент публикации материала не было, и пока сохраняется шанс, что с выходом стабильной ее версии Apple сообщит об устранении недочета с утечкой заряда батареи Watch Series 5.

Для Apple стало своего рода нормой выпускать ПО для своих гаджетов, содержащее как мелкие недочеты, так и серьезные ошибки. Подобным она занимается на протяжении нескольких лет: к примеру: в сентябре 2014 г. она выпустила iOS 8.0.1, вызывающую пропажу сигнала сотовой связи и прекращение работы сканера отпечатка пальца TouchID, а через несколько дней в ней была обнаружена новая ошибка, приводящая к полному удалению документов iWork на мобильном устройстве и в облаке iCloud.

С выходом iOS 9 ситуация усугубилась – в сентябре 2015 г. пользователи стали жаловаться, что установка этой прошивки превращает их iPhone и iPad в «кирпичи». В iOS 9.1 проблему исправили, но добавили новую – ОС повторно сломала у некоторых пользователей датчик отпечатка пальца в iPhone.

C годами ситуация не меняется: в декабре 2018 г. вышла iOS 12.1.1, из-за которой на части устройств пропадал мобильный интернет – гаджеты «не видели» сети LTE (4G) и не могли к ним подключиться. С watchOS дела у Apple обстоят не лучшим образом: к примеру, в конце октября 2018 г. она выпустила прошивку версии 5.1, «окирпичивающую» часы в прямо во время установки, после чего ей пришлось в спешке распространять патч 5.1.1, решающий эту проблему.