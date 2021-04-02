LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России

LG выпустила прошивку webOS 6.0 для смарт-ТВ со встроенными российскими приложениями. В законе, вступившем в силу 1 апреля 2021 г., говорится об обязательной предустановке на умные телевизоры 11 российских программ, включая утилиты онлайн-кинотеатров. WebOS 6.0 предназначается только для смарт-ТВ 2021 модельного года, для старых моделей обновление выпускаться не будет.

Обновление специально для россиян

Компания LG выпустила обновление прошивки webOS для своих смарт-телевизоров, содержащее предустановленные российские приложения из продиктованного законом набора. Представители компании сообщили CNews, что webOS обновилась до версии 6.0. LG начала ее распространение на все смарт-ТВ 2021 модельного года.

Закон о предустановке российского ПО был подписан Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2019 г. – он должен был вступить в силу еще в июле 2020 г., но из-за пандемии коронавируса и ряда других причин эту дату постоянно переносили. Новая норма действует с 1 апреля 2021 г., а с 1 июля 2021 г. за неподчинение требованиям юридических и должностных лиц будет ждать штраф в размере до 200 тыс. руб.

Что поменялось в прошивке

После установки обновления webOS 6.0 владельцы телевизоров LG столкнутся сразу с 11 российскими приложениями – это поисковик и «Кинопоиск» компании «Яндекс», Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start. Данный список был утвержден Правительством России январе 2021 г. и изменениям пока не подлежит.

На запрос CNews о возможности удаления этого софта средствами прошивки представители LG сообщили, что такая возможность в прошивке реализована. Пользователь сможет не только удалить их, но и поставить вместо них любые другие из штатного магазина LG Store. К слову, действующий закон никак не исключает возможность удаления таких программ пользователем, хотя компании могут самостоятельно запрещать потребителям избавляться от российcкого ПО на своих гаджетах.

LG модернизировала не только прошивку своих смарт-ТВ, но и комплектный пульт

Подобный прецедент в России уже есть – его создала другая корейская компания, Samsung. В конце марта 2021 г., еще до вступления закона в силу, она выпустила апдейты для своих смартфонов, которые не должны были попасть под новые требования. В обновлении, как сообщал CNews, содержится три приложения «Яндекса», которые намертво встроены в прошивку. «Яндекс» заявил, что не имеет к этому отношения, и попросил Samsung как можно скорее исправить ситуацию. Против подобной трактовки закона выступило и Минцифры России.

Между тем, многие россияне не готовы мириться с ненужными им навязанными приложениями на новых устройствах (или в новых прошивках к старым гаджетам). CNews писал, что каждый третий гражданин страны собирается сразу удалять их.

В дополнение к 11 приложениям новые смарт-ТВ LG получили переработанный дизайн интерфейса и оптимизацию самой прошивки, вследствие чего она стала работать быстрее. Также был модифицирован поиск медиаконтента на русском языке за счет алгоритмов искусственного интеллекта.

В webOS есть штатный браузер, позволяющий просматривать интернет-сайты с экрана телевизора. Глобальных изменений он не претерпел, но теперь в нем по умолчанию используется поисковик «Яндекса».

Новый пульт и управление умным домом

В webOS 6.0 LG реализовала новые возможности голосового управления с поддержкой команд на русском языке. В частности, если добавить смарт-ТВ с этой системой в экосистему умного дома LG ThinQ, то появится возможность управления всеми входящими в нее устройствами при помощи ассистента «Алиса» от «Яндекса», правда, только через смартфон, на котором установлен этот помощник, или через смарт-колонки с ним же – фирменные колонки «Яндекса», LG Xboom WK7Y или устройства других брендов.

В комплектном пульте управления Magic Remote тоже есть микрофон для голосового управления телевизором. Для телевизоров 2021 модельного года LG выпустила пульт с новым дизайном, в котором появилось улучшенное колесо прокрутки Magic Wheel для более удобной навигации. Также у пульта есть возможность сопряжения телевизора с экосистемой LG ThinQ посредством технологии NFC.

Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях Интеграция

Пульты телевизоров LG 2021 модельного года, изначально поставляющихся с прошивкой webOS 6.0, получили еще одну модификацию в виде четырех дополнительных кнопок. Каждая из них позволяет быстро запустить приложение онлайн-кинотеатра Okko, ivi и «Кинопоиск HD» и рекомендательного сервиса «LG Cinema Премьеры».

Распространение прошивки

На момент публикации материала webOS 6.0 была доступна исключительно для смарт-ТВ LG, входящих в линейку 2021 г. Представители компании сообщили CNews, что релиз обновления для старых моделей не планируется.

На смарт-ТВ и другую технику, приобретенную за границей и ввезенную в Россию в частном порядке, новый закон о предустановке отечественного ПО не действует. Телевизоры и другие устройства приобретаются по таким схемам, как правило, с единственной целью, которая заключается в экономии денег, поскольку из-за ситуации с курсом рубля любая техника за рубежом стоит дешевле, чем в России. К тому же, некоторым устройствам предсказан дополнительный колоссальный рост цен в течение 2021 г.

Однако LG борется с ввозом своих «серых» смарт-ТВ – в октябре 2020 г. CNews писал, что она иницировала массовое отключение смарт-функций на подобных устройствах, и тоже при помощи обновления прошивки. После установки такого апдейта привезенный из-за границы умный телевизор превратится в обычный ТВ, и вновь сделать его умным получится только при помощи ТВ-приставки. К слову, на эти устройства действии закона о российском ПО тоже не распространяется.

История webOS

LG у истоков webOS не стояла – эту систему разработала компания Palm для использования в своих мобильных устройствах. В 2010 г. Palm со всеми своими наработками перешла в собственность компании HP, которая купила ее за $1,4 млрд.

HP планировала использовать webOS в принтерах, смартфонах, планшетах, а также в ноутбуках в качестве второй операционной системы. Этим планам не было суждено сбыться.

В 2012 г. платформа была преобразована в открытый проект, а уже в феврале 2013 г., как сообщал CNews, ее приобрела LG. В рамках подписанного соглашения LG получила исходный код, связанную документацию, веб-сайты и команду разработчиков платформы. Кроме того, компания приобрела лицензии на интеллектуальную собственность HP для использования со своими webOS-продуктами, включая патенты Palm, затрагивающие фундаментальные технологии операционной системы и ее графический интерфейс.