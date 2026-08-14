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Индексная книга (каталог) CNews*
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Робототехника Роботы-питомцы Robotic pet Собакоробот Робособака Робот-собака Киберсобака Robotic dogs Робот-кот

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.08.2026 Робособаки выйдут на патрулирование Москвы 1
04.08.2026 Robort от 3Logic Group расширил портфель роботами Unitree A2 и A2-W 1
17.03.2026 Роботы-собаки начнут патрулировать дата-центры 1
06.03.2026 «МТС Web Services» разрабатывает технологии Physical AI для роботов 1
26.01.2026 Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц 1
02.12.2025 «Наносемантика» создала новую систему для голосового управления в робототехнике 1
17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 2
16.07.2025 В центре Москвы открылся Qubot — первый и единственный в России шоурум-магазин робототехники и ИИ 1
14.07.2025 В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке 1
06.05.2025 5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными 4
13.12.2024 МФТИ и «Сбер» представили алгоритм управления для робособаки 1
05.12.2024 Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях 2
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
11.10.2024 Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге 1
03.10.2024 3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах 1
02.07.2024 Впервые в России в шахте испытали робособаку 1
26.06.2024 «ЕвроХим» запустил в шахту робособаку и разрабатывает свой взрывозащищенный дрон 2
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 2
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами 2
02.04.2024 3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 1
26.11.2012 Фукусиму будут исследовать роботы-собаки 1
27.05.2002 Digital Life: Нашейный пульт-удавка, новая клинопись, бумажный мобильник и робот, который боится света 1

Публикаций - 46, упоминаний - 54

Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 16
9780 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5130 16
ММК Информсервис 69 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 212 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 16
Газинформсервис - ГИС 526 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 70 16
Т1 Иннотех 215 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 16
Unitree Robotics 30 8
Microsoft Corporation 25915 6
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 47 6
IBM - International Business Machines Corp 9722 5
Oracle Corporation 7126 5
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 79 5
DEEP Robotics 6 4
Sony - Sony Group Corporation 6765 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 167 4
Bandai Namco Entertainment 119 4
SAP SE 5635 3
Xiaomi - Сяоми 2310 3
Intel Corporation 12900 3
Adobe Systems 1610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 2
Yandex - Яндекс 9451 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 2
Dell Technologies - Dell Computer 2227 2
Xerox - The Haloid Company 1169 2
Promobot - Промобот 168 2
Nvidia Corp 4130 2
LIG Group - Ghost Robotics 3 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 546 2
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 33 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 628 2
MPC Corporation - MicronPC 9 1
TeamStorm - Тимшторм 14 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 6 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1973 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 17
РЖД - Российские железные дороги 2113 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 571 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 16
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 157 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 2
Абсолют Банк 251 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 158 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 2
Красный квадрат 11 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
Почта России ПАО 2406 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1099 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Hyundai Motor Company 440 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 1
X5 Group - Перекрёсток 646 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
ВкусВилл - Избёнка 224 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
Volkswagen Group - VW 313 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3713 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6043 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3377 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5913 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 60 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 130 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1907 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 481 1
Федеральное казначейство России 1966 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2924 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
МИК - Московский инновационный кластер 199 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7667 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 17
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 34 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1580 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3240 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3438 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8464 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1986 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2867 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 431 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4965 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6378 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28716 11
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1009 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14275 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13254 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8846 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13403 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1843 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2710 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10413 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7611 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22907 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17147 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2162 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13215 5
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 358 16
НКТ - Р7-Офис 563 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2584 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2588 10
Microsoft Windows 17084 5
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 4
Linux OS 11736 3
Microsoft Dynamics 1199 3
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 28 3
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - Spot Робособака 2 2
Xiaomi Cyberdog - серия собак-роботов 2 2
Сколтех - CognitiveOS 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1087 2
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 2
Google Android 15413 2
Apple iOS 8679 2
Microsoft Office 4253 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6447 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5942 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 2
C/C++ - Язык программирования 921 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5285 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1872 2
FanRuan - FineBI 33 2
LG RoboSense 6 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 1
DатаРу - ДатаРу ВМ - ДатаРу БС - ДатаРу БИ - ДатаРу БСХ - ДатаРу ПИ - DатаРу ПЛ - ДатаРу РН - ДатаРу СД - ДатаРу СМ - ДатаРу ХФ - ДатаРу XE - серия серверов 26 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - ДатаРу СВ - серия коммутаторов 3 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 22 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3Logic - FragMachine 11 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 1
Ctrl2Go SmartAdviser 5 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 52 1
Жигалов Олег 22 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Натрусов Артем 323 16
Шадаев Максут 1243 16
Феоктистов Вадим 38 16
Абакумов Евгений 231 16
Сотин Денис 216 16
Сергеев Сергей 179 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 96 16
Богданов Андрей 47 16
Свинцов Андрей 55 16
Меденцев Константин 106 16
Трофимов Дмитрий 45 16
Теплицкий Дмитрий 89 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 86 16
Пустарнаков Роман 57 16
Кубарев Алексей 59 16
Шойтов Александр 118 16
Верисов Михаил 25 16
Харитонов Дмитрий 80 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 82 16
Тятюшев Максим 230 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 32 16
Шаев Виталий 60 16
Чаркин Евгений 318 15
Каинов Илья 15 4
Панченко Иван 205 2
Горбач Роман 10 2
Труненков Сергей 37 2
Ложкин Руслан 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 169491 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 9
Япония 13874 7
Европа 25061 6
Германия - Федеративная Республика 13323 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 3
Турция - Турецкая республика 2658 3
Украина 7983 3
Азия - Азиатский регион 5969 2
Канада 5099 2
США - Нью-Йорк 3201 2
Ближний Восток 3173 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 706 2
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