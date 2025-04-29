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«Гарда» фиксирует волну мошенничества от имени ФСБ

Злоумышленники активно рассылают поддельные письма от имени Федеральной службы безопасности по российским компаниям. Их цель – запугать получателя и заставить открыть вредоносное вложение. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

В последнее время участились случаи мошеннических рассылок от имени Федеральной службы безопасности России. Такие письма приходят сотрудникам российских компаний на личную или корпоративную почту и содержат информацию о якобы проводимой проверке или расследовании в рамках уголовного дела. Внешне такие письма могут выглядеть убедительно.

Во вложениях могут находиться вредоносные файлы, в том числе содержащие бэкдоры — скрытые программы, которые позволяют злоумышленнику получить удаленный доступ к компьютеру без ведома пользователя. Через бэкдоры можно красть данные, устанавливать другое вредоносное ПО или шпионить за действиями на устройстве.

Если вы получили подобное письмо, не открывайте вложения. Официальные органы направляют письма только на официальную почту компании и оформляют запросы в установленном порядке.

Если вложение было открыто, необходимо немедленно сообщить об этом в службу информационной безопасности компании, в которой вы работаете. Соблюдайте осторожность и не передавайте личные данные или конфиденциальную информацию компании посторонним лицам.

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