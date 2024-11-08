ИТ-система ФСБ обойдется в полмиллиарда. Это меньше, чем аналоги у других силовиков

Федеральный бюджет потратит в 2020-2030 гг. почти 550 млн руб. на обеспечение ИТ-системы ФСБ, обеспечивающий предоставление государственных функций и межведомственного взаимодействия. Затраты на цифровизацию ФСБ значительно ниже, чем у других силовых ведомств.

Затраты на цифровизацию ФСБ

Федеральный бюджет потратит в 2021-2030 гг. 499,5 млн руб. на поддержание системы предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций и межведомственного взаимодействия ФСБ (Федеральная служба безопасности) в актуальном состоянии. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Еще 49,8 млн руб. было потрачено в 2020 г. на аналогичные цели в 2020 г. То есть общие затраты на данное мероприятие в 2020-2030 гг. составят 549,3 млн руб., из которых 249,5 млн руб. приходятся на 2020-2024 гг.

Ранее нацпрограмму «Цифровая экономика» планировалось продлить до 2030 г., но затем срок действия входящих в ее состав федпроектов было решено ограничить 2024 г. Затем на смену «Цифровой экономики» придет нацпрограмма «Экономика данных».

Как разрабатывается ИТ-система ФСБ

Мероприятие предполагает ежегодное проведение опытно-конструкторских работ (ОКБ) по модернизации системы предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций и межведомственного электронного взаимодействия ФСБ. Выполнение указанных работ должно позволить реализовать: разработку новых видов сведений, доработку существующих видов сведений, подключение к дополнительным видам сведений и модернизацию программной части системы ФСБ.

План работ выглядит следующим образом: работы по реализации доступа в системе ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.); работы по подключению к видам сведений; доработка части технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия; доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы; работы по подключению к видам сведений.

Согласно материалам Правительственной комиссии по цифровому развитию, в 2023 г. по заказу ФСБ была осуществлена ОКР, результатом которой стала разработка специального ПО для ЭВМ – «Улей-23». Подробности проекта неизвестны, ФСБ не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Затраты на цифровизацию ФСО, Росгвардии и МВД

Затраты на цифровизацию ФСБ значительно ниже, чем у других силовых ведомств, чьи мероприятия включены в ЦГУ. Так, на обеспечение развития и функционирования информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры МВД (Министерство внутренних дел) для организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на ЕПГУ Единый портал государственных и муниципальных услуг), в 2021-2030 гг. будет потрачено 75,75 млрд руб.

К этому мероприятию относятся обмен данными паспортного и регистрационного учета граждан и лиц без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, сведений о наличии судимости, а также организация выдачи удостоверения личности гражданина России, содержащего электронный носитель информации.

Росгвардия получит в 2021-2030 гг. 5,26 млрд руб. на создание и функционирование информационной системы и информационно-технологической инфраструктуры по контролю за оборотом оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий. на базе данной системы должна быть обеспечена возможность оказания электронных услуг на ЕПГУ.

На создание, развитие и функционирование информационных систем, эксплуатируемых ФСО (Федеральная служба охраны), в 2021-2030 гг. будет выделено 10,47 млрд руб.

В эту сумму входят создание единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента России, Председателя Правительства России, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства при осуществлении ими своих полномочий.