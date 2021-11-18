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МВД обзаведется новым ЦОДом и запустит ИТ-услуги для граждан за 36 миллиардов

МВД получит 36 млрд руб. на развитие своих ИТ-систем и информационной инфраструктуры. Предполагается строительство ЦОДа для ведомства, реализация проекта выдачи удостоверений личности с электронными носителями, предоставление на портале госуслуг возможности регистрации граждан и транспортных средств.

МВД и «Цифровая экономика»

Министерство внутренних дел (МВД) получит из федерального бюджета 36,54 млрд руб. на развитие своих информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

Целью соответствующих мероприятий является организация межведомственного онлайн-обмена данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на портале госуслуг. В том числе должен быть налажен обмен данными паспортного и регистрационного учета граждан и лиц без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, сведений о наличии судимости.

Также должна быть создана технологическая инфраструктура для оформления, выдачи и применения удостоверения личности гражданина России, содержащего электронный носитель информации, и идентификационного документа иностранного гражданина (ID-карта).

Федеральный ЦОД МВД

В первую очередь должны быть проведены работы по созданию федерального центра обработки данных МВД (ФЦОД). В том числе должны быть проведены изыскательские работы по строительству объектов комплекса ФЦОД, актуализированы данные по технологическому присоединению, получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

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Развитие ИТ-инфраструктуры МВД обойдется в 36 млрд рублей

Далее должен быть заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Следом должно быть закуплено серверное и коммуникационное оборудование для функционирования единого ресурса регистрационного и миграционного учета и оборудование для организации оформления и выдача удостоверения личности с электронным носителем.

Ранее, весной 2021 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление Правительства о выделении финансирования для МВД на строительство ФЦОД. В 2021-2024 гг. на эти цели будет выделено 7 млрд руб., в том числе 600 млн руб. на проектно-изыскательские работы. ФЦОД будет размещен в Москве на улице Поморская.

В сентябре 2021 г. МВД объявило закрытый конкурс на разработку проектной документации и инженерных изысканий для строительства ФЦОД. Начальная цена лота составляет 169,7 млн руб. Результаты определения поставщика не публиковались.

Новая функциональность на портале госуслуг

В 2021 г. на ЕПГУ должны быть реализованы возможности получения сведений о транспортных средствах, подлинности паспортов граждан России, регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Также должны быть реализованы возможности обжалования штрафов за нарушения ПДД (правил дорожного движения), оформления электронного договора купли-продажи транспортного средства, резервирования и покупки регистрационных знаков, выдачи видов на жительство и разрешений на временное проживание.

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ИТ в госсекторе

В 2022 г. на портале госуслуг должна быть реализована возможность получения справки о наличии судимости, получения сведений о привлечении к административной ответственности за употребление наркотических (психотропных) средств. Также должна быть реализована возможность получения государственных услуг иностранными гражданами.

В 2023 г. будет обеспечена возможность применения мобильного приложения «Мобильный идентификатор». Также в подразделениях МВД будет реализована возможность осуществления верификации данных в единой биометрической системе, а также реализована возможность, посредством портала госуслуг, получения регистрации по месту жительства.

В 2024 г. закончится строительство ФЦОД МВД. Также будет реализована возможность оформления и выдачи удостоверения личности гражданина, содержащего электронный носитель информации.

Единый ресурс регистрационного и миграционного учета

Ранее в нацпрограмме «Цифровая экономика» был только один проект МВД — создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета. Ранее, согласно прежней версии федпроекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ), на эти цели планировалось выделить из федерального бюджета 2 млрд руб.

Согласно актуальной версии федпроекта ЦГУ, в 2020 г. на создание указанного ресурса должно было быть выделено 750 млн руб. Далее отдельного финансирования для данного проекта не предусмотрено.

Игорь Королев

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