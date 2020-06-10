Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард

Расходы федерального бюджета на создание Единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета снизятся в два раза – до 1 млрд руб. Работы по проекту будет выполнять компания AT Consulting.

Сокращение расходов на Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета

Расходы федерального бюджета на создание Единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета снизятся в два раза.

Это следует из обновленной версии федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика», которая есть в распоряжении CNews.

В первый раз данное мероприятие было включено в федпроект ЦГУ в ноябре 2019 г. Тогда предполагалось, что на создание ресурса в 2019-2021 гг. будет выделено 2 млрд руб. Теперь эта сумма сократилась до 1 млрд руб.

Агрегация всех сведений о находящихся в России иностранцах

Проект создания Единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета курируется Министерством внутренних дел (МВД). Как сообщило министерство, предполагается создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранных гражданах, находящихся в России.

В том числе будет обеспечено предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также внедрение персонализированных информационных сервисов - личного кабинета и рассылка уведомлений в мобильном приложении.

Бюджетные расходы на создание Единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета снизятся в два раза – до 1 млрд рублей

Кроме того, МВД хочет обязать пребывающих в Россию мигрантов устанавливать мобильное приложение «Мигрант», привязанное к цифровому профилю соответствующих лиц. Приложение будет содержать все данные о прибывшем в Россию лице: биометрические данные, сведения о здоровье, информацию о криминальном прошлом, подробности о его социально-правовом статусе и рейтинг социального доверия мигранту.

Контракт с AT Consulting

Ранее подведомственное министерству научно-производственное объединение (НПО) «Специальная техника и связь» провело открытый конкурс на создание данного ресурса. Согласно данным портала госзакупок, единственным участником конкурса стала компания AT Consulting. Сумма контракта с ней составит 1,5 млрд руб. – то есть больше той суммы, которая осталась в федпроекте ЦГУ по данному мероприятию.

AT Consulting с 2013 г. ведет по работы по созданию Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД. В 2018 г. данные работы стали предметом для возбуждения уголовного дела, в рамках которого были арестованы основатель AT Consulting Сергей Шилов и бывший глава НПО «Техника и связь» Андрей Нечаев. В 2019 г. дело было закрыто.

Согласно документам закупки, целью указанных работ являются: разработка централизованного решения для обеспечения автоматизации деятельности подразделений по вопросам миграции (ПВМ) МВД; обеспечение централизации базовых государственных информационных ресурсов в сфере миграции; повышение эффективности выполнения ПВМ государственных функций и услуг; создания единого специального программного обеспечения (СПО), автоматизирующего процессы деятельности сотрудников ПВМ при оказания госуслуг; оптимизация государственных услуг в сфере миграции, сгруппированных по основным жизненным ситуациям и предоставляемым в автоматическом режиме.

Также среди поставленных задач значатся: выделение критически важных сервисов ИСОД, предоставляющих базовую информацию, обязательную для использования всеми сервисами ИСОД; разработка централизованного решения для обеспечения взаимодействия с информационными системами посредством СМЭВ, взаимодействия с ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) в целях оказания госуслуг; повышение достоверности и полноты информации, возвращаемой контрагентам СМЭВ (Система межведомственного электронного документооборота); перевод систем, автоматизирующих процессы деятельности ПВМ, на свободно распространяемое программное обеспечение и оборудование отечественного производства.

Взаимодействие с другими информационными системами МВД

Единый информационный ресурс регистрационным и миграционным учета должен будет консолидировать данные и функции от других информационных систем МВД: прикладное программное средство (ППО) «Территория», СПО «Российский паспорт», СПО «Мигрант-1», СПО «Сервисы Сайта», СПО «Портал», СПО «Сервисный концентратор», ЦБД УИГ (Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в России), ГС ПВДНП (Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа); АСАО (Автоматизированной системы аналитической отчетности Федеральной миграционной службы), СПО «Реадмиссия», комплекс программно-технических средств (КПТС) «Соотечественники», КПТС «Вынужденные переселенцы», СПО ASBASE, автоматизированная информационная система (АИС) «Гражданство», программное средство (ПС) «Компенсация».

Еще одной задачей является осуществление централизации критически важных элементов в самостоятельные «сущности» и создание API (программный интерфейс программирования) для осуществления доступа к ним другим сервисам ИСОД. Такими элементами являются: сервис нормативно-справочной информации (НСИ), единый базовый сервис сведений о физических лицах (ЕСФЛ), единый базовый сервис сведений о юридических лицах (ЕСЮЛ), подсистема внешнего взаимодействия; централизованная подсистема отчетности и бизнес-аналитики.

ЕСФЛ должен будет обеспечивать взаимодействие с создаваемым Минфином единым федеральным информационным ресурсом, содержащим сведения о населении России. А в рамках подсистемы внешнего взаимодействия должна быть создана единая точка входа для обеспечения межведомственного взаимодействия через СМЭВ и оказания госуслуг посредством ЕПГУ.

Также должны быть обеспечены возможности для: информационного взаимодействия с ИБД-Ф (интегрированный банк данных федерального уровня) «ФР-Оповещение» и СООП (Сервис обеспечения охраны общественного порядка) ИСОД МВД для выявления лиц, совершивших преступление, без вести пропавших и иных категорий лиц, находящихся в розыске; перенаправления пользователей в ЦИАДИС-МВД с целью осуществления оперативной проверки и подтверждения ранее проведенной государственной дактилоскопической регистрации; информационного взаимодействия с Федеральной службой безопасности (ФСБ) в части направления информации о выданных паспортно-визовых документах для граждан России и иностранных граждан и об утерянных и похищенных документах.

Миграционные сервисы на Портале госуслуг

В рамках контракта должны быть разработаны проекты технических заданий на размещение на ЕПГУ следующих государственных услуг: регистрационный учет граждан РВ по месту пребывания и месту жительства пределах России; выдача и замена паспорта гражданина России на территории страны и за ее пределами; оформление и выдача приглашений на въезд иностранцев в России; оформление, выдача и продление срока действия виз, разрешений на пребывание и вида на жительство в России иностранным гражданам; выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников; оформление и выдача иностранным гражданам патентов; лицензирование деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан России за пределами страны; предоставление статуса вынужденного переселенца; оформление и выдача беженцу проездного документа; оформление и выдача сертификата участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в России.

50 млрд руб. на систему «Мир»

Государственная система миграционного учета, вместе с государственной системой паспортно-визовых документов, составляют систему «Мир». На ее развитие в 2017-2022 гг. должно быть выделено 50,2 млрд руб., из них около 80% получит МВД.

В то же время, как отмечала ранее Счетная палата, централизацией информационных ресурсов в данной сфере до 2016 г. занималась Федеральная миграционная служба (ФМС). После упразднения данной службы и передачи ее функций в МВД соответствующая работа остановилась, в результате чего электронное взаимодействие между системами миграционного учета и паспортно-визовых документов не всегда налажено.

«Например, в информационных системах, входящих в «Мир», у одного и того же гражданина может быть указан разный пол, а при смене фамилии не во всех полях будет отражаться предыдущая. Кроме того, в досье на иностранного гражданина могу быть указано несколько дат въезда при отсутствии даты выезда, - рассказывал аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс. - А в информационной системе «Российский паспорт» содержится большое количество недостоверных сведений о паспортах отдельных граждан, получивших статус «недействителен».