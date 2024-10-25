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Голицынский пограничный институт ФСБ оцифрует документы на «ЭларСкан»

В одно из старейших военно-учебных заведений Погранслужбы России поставлен современный отечественный комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации — федеральное государственное казённое образовательное учреждение, которое осуществляет подготовку офицеров и прапорщиков Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Институт ведет свою историю от пограничной школы ОГПУ СССР, существовавшей в 1930—1953 гг.

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Для оцифровки различных видов документов и их последующего использования в образовательное учреждение поставлен отечественный планетарный сканер. Новый сканер «ЭларСкан А2-400Р» позволит бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2, используя автоматическую настройку на различные по толщине и фактуре документы. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг. Работа со сканером является максимально простой и позволит любому сотруднику учреждения отсканировать необходимый объем документов. С помощью встроенного ПО «ЭларСкан» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель и в единую информационную систему.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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