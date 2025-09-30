Цифровая платформа STAQ и производитель IoT-оборудования GoodWAN объявили о технологическом партнерстве

Цифровая платформа STAQ, позволяющая облегчить операционное управление предприятием, совместно с разработчиком и производителем оборудования для интернета вещей GoodWAN подписали соглашение о технологическом партнерстве. По условиям данного партнерства, STAQ и GoodWAN будут заниматься реализацией совместных инновационных проектов в области «интернета вещей». Сотрудничество STAQ и GoodWAN позволит коммерческим структурам организовать более эффективное управление бизнес-процессами на основе полученных данных. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

Компания GoodWAN является создателем собственной технологии беспроводной связи класса LPWAN, которая хорошо подходит для подключения до десятков тысяч устройств в одной локации. Также данная технология отлично работает в эфире с большим количеством помех. Платформа STAQ позволяет интегрировать разрозненные бизнес-процессы, системы и команды через единый интерфейс, а также решать задачи комплексной автоматизации.

В рамках реализации IoT-проектов компания GoodWAN предоставит оборудование и сетевой сервер, а STAQ – готовую IoT и MES платформу, которые позволят интегрировать данные от сети GoodWAN с уже имеющимися показателями других систем, например АСУТП, и построить общие мнемосхемы, дашборды, аналитические отчеты, а также обеспечит M2M и M2H-взаимодействие. Помимо этого, в случае необходимости, STAQ должен обеспечить реализацию СУУТП логики.

В процессе реализации IoT-проектов STAQ будет отвечать за создание полноценной цифровой инфраструктуры, в пределах которой устройства и сервера GoodWAN будут использоваться и отображаться как активы или источники данных. В систему будет интегрироваться информация обо всех событиях, телеметрия, статусы, аварии в режиме реального времени. Дополнительно будет производиться визуализация данных, формирование аналитических отчетов, установка триггеров на конкретные действия и создание оповещений. Все возможности системы будут интегрированы в бизнес-процессы заказчика.

Партнерство STAQ и GoodWAN позволяет бизнесу выйти на новый уровень управления предприятием на основе полученных данных. Компании смогут производить глубокую оптимизацию технологических и бизнес-процессов, опираясь на массив данных, как из исторических источников, так и полученных с помощью новых инструментов. При этом, благодаря системе STAQ, устройства и сеть GoodWAN легко встраиваются в уже существующую ИТ и АСУТП-инфраструктуру заказчика или быстро образуют новую. Технология для интернета вещей подключается в полноценное MES-решение STAQ, где данные с тысяч датчиков и персональных устройств становятся частью единого цифрового контура управления.