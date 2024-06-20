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Postgres Pro Shardman: обновление СУБД для крупных предприятий

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, объявила о выпуске минорных обновлений Postgres Pro Shardman версии 14.12.1.

Postgres Pro Shardman — новая распределённая реляционная СУБД для высоконагруженных систем, подходит для крупнейших инсталляций в десятки и сотни ТБ, когда одиночного сервера недостаточно. СУБД позволяет разделить данные на части и распределить их по разным серверам — шардам. При этом решение обеспечивает встроенную отказоустойчивость и гарантированное соблюдение требований ACID: атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости.

В очередном выпуске в Postgres Pro Shardman добавлены новые возможности, улучшена производительность и исправлены некоторые ошибки. Среди ключевых изменений:

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Ядро и расширения: добавлен параметр REMOTE команды EXPLAIN, который разрешает вывод EXPLAIN по запросам, выполняемым на удалённом сервере. По умолчанию включён; реализована собственная логика оценки стоимости планов. Она позволяет планировщику чаще выбирать общие планы при схожести общего и специализированного; добавлена поддержка исключения секций в процессе выполнения для узлов плана, выполняющих агрегацию данных на сторонних серверах. В первую очередь оптимизация необходима для устранения секций в общих планах; добавлены накопительные метрики по величине сетевого трафика между узлами кластера Shardman в представлении shardman.pg_stat_netusage; обновлено представление pg_stat_activity, которое теперь показывает статус обслуживающих процессов Shardman;

Утилиты управления: устранены уязвимости CVE-2023-45288 и CVE-2023-44487; устранена ошибка в команде shardmanctl cleanup, которая приводила к невозможности удаления групп репликации; улучшен вывод команды shardmanctl forall при пустом результате; устранён сбой утилиты shardmand, ранее возникавший, если кластер Shardman не полностью сконфигурирован.

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