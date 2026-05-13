Выручка разработчика знаменитой российской СУБД снизилась почти на 2 миллиарда

Выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,74 млрд до 6,93 млрд руб. без НДС. В пресс-службе разработчика СУБД пояснили, что на динамику показателя повлиял переход на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудиторами.



Снижение выручки

Как выяснил CNews, совокупная выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,744 млрд руб. до 6,933 млрд руб. Падение выручки обусловлено переходом на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудиторами — объяснили CNews представители компании.

При этом, по оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР) за 2025 г., Postgres Professional остается лидером в сегменте OLTP-СУБД с долей в 22,5%. По данным самой компании, рентабельность по новой методологии составила 45%, а чистая прибыль достигла 3 млрд руб.

Расширение штата

Несмотря на сокращение выручки, компания продолжает расширять штат. По состоянию на конец декабря 2025 г. общая численность сотрудников Postgres Professional составила 538 человек, тогда как годом ранее штат насчитывал 386 человек.

В 2025 г. Postgres Professional вышла на рынок аналитики данных, представив масштабируемую аналитическую платформу Tengri Data Platform для работы с большими данными до 10 петабайт. В портфель также вошли программно-аппаратные комплексы Postgres Pro Machine, решение для миграции и репликации данных ProGate со скоростью переноса до 80 ТБ в сутки, а также инструменты на базе искусственного интеллекта.

Основным драйвером спроса остается флагманская СУБД Postgres Pro Enterprise, которой интересуются крупнейшие компании из банковской отрасли, нефтегазового сектора, а также федеральные ведомства и госкорпорации. Общее число заказчиков компании в марте 2025 г. превысило 3000.

Компания также сообщила о завершении масштабных проектов миграции на отечественные СУБД. В их числе — перевод Федеральным казначейством системы ГИС ГМП объемом 240 ТБ с Oracle на Postgres Pro Shardman, а также миграция автоматизированной банковской системы Газпромбанка на Postgres Pro Enterprise.

Подробнее про компанию

Postgres Professional — по заявлению самой компании, крупнейший российский разработчик СУБД и других продуктов для работы с данными. Организация создана в 2015 г. ведущими российскими разработчиками и входит в топ-3 мировых контрибьюторов open-source сообщества PostgreSQL.

Ключевой продукт компании — линейка СУБД Postgres Pro, адаптированная под высокие нагрузки, требования информационной безопасности и корпоративные стандарты.

В нее входит усовершенствованная СУБД Postgres Pro Standard на базе актуальных версий PostgreSQL, оптимизированная для работы с «1С:Предприятие» и включающая собственные утилиты резервного копирования.

Флагманская коммерческая редакция Postgres Pro Enterprise создана для высоконагруженных промышленных систем и содержит более ста дополнительных функций, повышающих надежность и производительность. Для горизонтального масштабирования на кластерах с объемами данных в десятки и сотни терабайт предназначена распределенная реляционная СУБД Postgres Pro Shardman.

Редакции Postgres Pro Certified проходят сертификацию ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, что открывает возможность их применения в критической информационной инфраструктуре и информационных системах, обрабатывающих персональные данные. Специализированная платформа Postgres ProGate обеспечивает гетерогенный перенос, репликацию и верификацию данных при миграции с Oracle или MS SQL.