Разделы

Финансовые результаты
|

Выручка разработчика знаменитой российской СУБД снизилась почти на 2 миллиарда

Выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,74 млрд до 6,93 млрд руб. без НДС. В пресс-службе разработчика СУБД пояснили, что на динамику показателя повлиял переход на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудиторами.

Снижение выручки

Как выяснил CNews, совокупная выручка Postgres Professional за 2025 г. снизилась на 20,71% — с 8,744 млрд руб. до 6,933 млрд руб. Падение выручки обусловлено переходом на новую методологию финансового учета, рекомендованную аудиторами — объяснили CNews представители компании.

При этом, по оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР) за 2025 г., Postgres Professional остается лидером в сегменте OLTP-СУБД с долей в 22,5%. По данным самой компании, рентабельность по новой методологии составила 45%, а чистая прибыль достигла 3 млрд руб.

Расширение штата

Несмотря на сокращение выручки, компания продолжает расширять штат. По состоянию на конец декабря 2025 г. общая численность сотрудников Postgres Professional составила 538 человек, тогда как годом ранее штат насчитывал 386 человек.

postgres.jpg

Postgres Professional
Выручка Postgres Professional снизилась почти на 2 миллиарда

В 2025 г. Postgres Professional вышла на рынок аналитики данных, представив масштабируемую аналитическую платформу Tengri Data Platform для работы с большими данными до 10 петабайт. В портфель также вошли программно-аппаратные комплексы Postgres Pro Machine, решение для миграции и репликации данных ProGate со скоростью переноса до 80 ТБ в сутки, а также инструменты на базе искусственного интеллекта.

Основным драйвером спроса остается флагманская СУБД Postgres Pro Enterprise, которой интересуются крупнейшие компании из банковской отрасли, нефтегазового сектора, а также федеральные ведомства и госкорпорации. Общее число заказчиков компании в марте 2025 г. превысило 3000.

Компания также сообщила о завершении масштабных проектов миграции на отечественные СУБД. В их числе — перевод Федеральным казначейством системы ГИС ГМП объемом 240 ТБ с Oracle на Postgres Pro Shardman, а также миграция автоматизированной банковской системы Газпромбанка на Postgres Pro Enterprise.

Подробнее про компанию

Postgres Professional — по заявлению самой компании, крупнейший российский разработчик СУБД и других продуктов для работы с данными. Организация создана в 2015 г. ведущими российскими разработчиками и входит в топ-3 мировых контрибьюторов open-source сообщества PostgreSQL.

Ключевой продукт компании — линейка СУБД Postgres Pro, адаптированная под высокие нагрузки, требования информационной безопасности и корпоративные стандарты.

В нее входит усовершенствованная СУБД Postgres Pro Standard на базе актуальных версий PostgreSQL, оптимизированная для работы с «1С:Предприятие» и включающая собственные утилиты резервного копирования.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Флагманская коммерческая редакция Postgres Pro Enterprise создана для высоконагруженных промышленных систем и содержит более ста дополнительных функций, повышающих надежность и производительность. Для горизонтального масштабирования на кластерах с объемами данных в десятки и сотни терабайт предназначена распределенная реляционная СУБД Postgres Pro Shardman.

Редакции Postgres Pro Certified проходят сертификацию ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, что открывает возможность их применения в критической информационной инфраструктуре и информационных системах, обрабатывающих персональные данные. Специализированная платформа Postgres ProGate обеспечивает гетерогенный перенос, репликацию и верификацию данных при миграции с Oracle или MS SQL.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Рынок сложной ИT-инфраструктуры в России вырос до 658 млрд рублей

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290