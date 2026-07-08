Postgres Professional выпустила ProGate 1.3.0 с поддержкой Shardman и отказоустойчивой репликацией

Российский разработчик СУБД Postgres Professional представил Postgres ProGate 1.3.0 — обновление продукта для миграции и репликации данных. В новой версии появилась поддержка распределённой реляционной СУБД Postgres Pro Shardman, отказоустойчивый режим работы prosync для непрерывной репликации и расширенные возможности безопасности.

Postgres ProGate предназначена для проектов миграции, разового переноса данных и непрерывной репликацей между СУБД. Продукт помогает автоматизировать ключевые этапы работы с данными: первичную загрузку, синхронизацию изменений в режиме, близком к реальному времени, и проверку корректности переноса. Версия 1.3.0 расширяет сценарии использования ProGate для крупных распределённых систем, где важны не только скорость миграции, но и надёжность репликации, управляемость, отказоустойчивость и контроль качества данных.

«В крупных проектах всё чаще требуется не просто перенести данные в новую СУБД, а обеспечить их непрерывную синхронизацию и встроить целевую систему в масштабируемую, отказоустойчивую архитектуру. В ProGate 1.3.0 мы добавили поддержку Postgres Pro Shardman как целевой системы, усилили отказоустойчивость prosync и расширили инструменты безопасности. Это помогает делать проекты миграции и репликации более предсказуемыми и надёжными для заказчиков с большими объёмами данных и критичными нагрузками», — сказал Евгений Кривов, руководитель продукта Postgres ProGatel.

Ключевым нововведением ProGate 1.3.0 стала поддержка Postgres Pro Shardman в качестве приёмника данных. Теперь Shardman можно использовать как целевую СУБД как при разовом переносе данных с помощью procopy, так и при непрерывной репликации через prosync.

В релизе появилась маршрутизация строк по шардам: данные из таблицы-источника можно распределять между сегментами Shardman-кластера по заданным условиям. Это позволяет управлять распределением данных уже на этапе миграции и готовить целевую систему к работе с большими объёмами и растущей нагрузкой.

В prosync, утилите для CDC-репликации, появился режим высокой доступности. Несколько экземпляров prosync с одинаковой конфигурацией могут работать как кластер: один узел выполняет роль лидера, остальные находятся в резерве и готовы продолжить репликацию при отказе основного узла.

Такой подход снижает риски остановки синхронизации данных во время длительных миграционных проектов и повышает надёжность непрерывной репликации в промышленных средах.

Список поддерживаемых СУБД-источников расширен за счёт Oracle 11g. Теперь procopy и prosync поддерживают Oracle 11g, 12c, 18c и 19c.

Также в новой версии улучшена работа с Oracle Real Application Clusters и сценариями обратной миграции PostgreSQL → Oracle. Это делает ProGate более гибким инструментом для сложных инфраструктур, где миграция может включать несколько типов источников и направлений переноса данных.

В ProGate 1.3.0 усилены механизмы безопасности: увеличены требования к длине пароля, ограничено число попыток входа, добавлена обязательная валидация email, расширен журнал аудита, а после смены пароля администратором пользователь должен обновить пароль при следующем входе.

Улучшения также затронули procheck — утилиту для проверки корректности переноса данных. В ней появились аутентификация, события безопасности, автоматическое определение кодировок источника и приёмника, а также исправления для более стабильной работы с пользовательскими типами, XML, геометрическими данными и объектами Oracle.

Все утилиты ProGate теперь поддерживают подстановку переменных окружения в конфигурационных файлах. Это упрощает использование платформы в контейнерных и автоматизированных средах, где чувствительные параметры — например, пароли и адреса хостов — не должны храниться напрямую в конфигурации.

Подробная документация и описание всех изменений опубликованы на сайте Postgres Professional.