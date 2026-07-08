Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Postgres Professional выпустила ProGate 1.3.0 с поддержкой Shardman и отказоустойчивой репликацией

Российский разработчик СУБД Postgres Professional представил Postgres ProGate 1.3.0 — обновление продукта для миграции и репликации данных. В новой версии появилась поддержка распределённой реляционной СУБД Postgres Pro Shardman, отказоустойчивый режим работы prosync для непрерывной репликации и расширенные возможности безопасности.

Postgres ProGate предназначена для проектов миграции, разового переноса данных и непрерывной репликацей между СУБД. Продукт помогает автоматизировать ключевые этапы работы с данными: первичную загрузку, синхронизацию изменений в режиме, близком к реальному времени, и проверку корректности переноса. Версия 1.3.0 расширяет сценарии использования ProGate для крупных распределённых систем, где важны не только скорость миграции, но и надёжность репликации, управляемость, отказоустойчивость и контроль качества данных.

«В крупных проектах всё чаще требуется не просто перенести данные в новую СУБД, а обеспечить их непрерывную синхронизацию и встроить целевую систему в масштабируемую, отказоустойчивую архитектуру. В ProGate 1.3.0 мы добавили поддержку Postgres Pro Shardman как целевой системы, усилили отказоустойчивость prosync и расширили инструменты безопасности. Это помогает делать проекты миграции и репликации более предсказуемыми и надёжными для заказчиков с большими объёмами данных и критичными нагрузками», — сказал Евгений Кривов, руководитель продукта Postgres ProGatel.

Ключевым нововведением ProGate 1.3.0 стала поддержка Postgres Pro Shardman в качестве приёмника данных. Теперь Shardman можно использовать как целевую СУБД как при разовом переносе данных с помощью procopy, так и при непрерывной репликации через prosync.

В релизе появилась маршрутизация строк по шардам: данные из таблицы-источника можно распределять между сегментами Shardman-кластера по заданным условиям. Это позволяет управлять распределением данных уже на этапе миграции и готовить целевую систему к работе с большими объёмами и растущей нагрузкой.

В prosync, утилите для CDC-репликации, появился режим высокой доступности. Несколько экземпляров prosync с одинаковой конфигурацией могут работать как кластер: один узел выполняет роль лидера, остальные находятся в резерве и готовы продолжить репликацию при отказе основного узла.

Такой подход снижает риски остановки синхронизации данных во время длительных миграционных проектов и повышает надёжность непрерывной репликации в промышленных средах.

Список поддерживаемых СУБД-источников расширен за счёт Oracle 11g. Теперь procopy и prosync поддерживают Oracle 11g, 12c, 18c и 19c.

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

Также в новой версии улучшена работа с Oracle Real Application Clusters и сценариями обратной миграции PostgreSQLOracle. Это делает ProGate более гибким инструментом для сложных инфраструктур, где миграция может включать несколько типов источников и направлений переноса данных.

В ProGate 1.3.0 усилены механизмы безопасности: увеличены требования к длине пароля, ограничено число попыток входа, добавлена обязательная валидация email, расширен журнал аудита, а после смены пароля администратором пользователь должен обновить пароль при следующем входе.

Улучшения также затронули procheck — утилиту для проверки корректности переноса данных. В ней появились аутентификация, события безопасности, автоматическое определение кодировок источника и приёмника, а также исправления для более стабильной работы с пользовательскими типами, XML, геометрическими данными и объектами Oracle.

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?
Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости? Маркет

Все утилиты ProGate теперь поддерживают подстановку переменных окружения в конфигурационных файлах. Это упрощает использование платформы в контейнерных и автоматизированных средах, где чувствительные параметры — например, пароли и адреса хостов — не должны храниться напрямую в конфигурации.

Подробная документация и описание всех изменений опубликованы на сайте Postgres Professional.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских операционных систем

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

Обзор: Операционные Системы 2026

Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Кибератаки на российские компании перестали быть примитивными. Теперь почти половина - сложные DDoS-атаки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще