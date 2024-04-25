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Treolan стала официальным дистрибьютором Postgres Pro

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским СУБД-разработчиком Postgres Professional. Контракт распространяется на всю линейку систем управления базами данных Postgres Pro.

Postgres Pro — российская система управления базами данных (СУБД) для сложных промышленных задач. Входит в реестр отечественного ПО. В линейке СУБД: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и Postgres Pro Shardman. Флагманская редакция Postgres Pro Enterprise включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами.

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«Спрос на СУБД Postgres Pro стабильно растет из года в год, развитие партнерской сети — одно из важнейших направлений нашей работы. Treolan — широкопрофильный дистрибьютор на российском рынке информационных технологий и имеет большой опыт работы с ИТ-решениями разного класса. Мы убеждены, что благодаря нашему сотрудничеству мы сможем предоставлять существующим и потенциальным партнерам ещё больше возможностей, использовать более гибкие и эффективные подходы к взаимодействию с ними. Это в свою очередь повысит качество работы с заказчиками», — отметил заместитель генерального директора, сооснователь Postgres Professional Иван Панченко.

«Сотрудничество с компанией Postgres Professional расширяет портфель Treolan еще одним качественным отечественным продуктом, и мы уверены, что это принесет дополнительный бизнес нам и нашим партнёрам. Ждем обращения текущих и новых партнеров для решения самых сложных задач клиентов», — сказала Елизавета Амелина, старший менеджер по развитию бизнеса программных продуктов Treolan.

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