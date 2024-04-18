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Импортонезависимость
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DBI подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и системный интегратор DBI объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу сервиса аналитики вторичных продаж DBI SODA и СУБД Postgres Pro Enterprise 16. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

SODA — аналитическая система для производственных компаний, работающих через дистрибьюторскую сеть, которая позволяет управлять ростом продаж, за счет возможности анализа и координации работы партнеров в единой системе показателей.

Система ранее работала на продуктах Oracle (СУБД, BI). В рамках импортозамещения было принято решение перенести систему на Open Source.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«По мере взросления цифровой инфраструктуры и появления новых амбициозных задач, российский бизнес испытывает все большую потребность в ИТ-решениях корпоративного уровня. Мы видим, как наши клиенты активно и охотно переходят на качественное отечественное программное обеспечение. Так, за недавнее время сервис аналитики вторичных продаж DBI SODA, частью которого является система Postgres, стал с нашей помощью использоваться крупным ритейлером, большой брокерской фирмой, страховой компанией с разветвленной филиальной сетью. В каждом случае речь идет об ИТ-платформах с серьезными требованиями и высокой нагрузкой. Теперь, благодаря партнерству с компанией Postgres Professional, мы получили доступ к СУБД Postgres Pro, и тем самым расширили свой функционал, сделали сервисное решение SODA более стабильным, эффективным и привлекательным для заказчиков. Это большой шаг вперед», — сказал Михаил Сарычев, директор по развитию компании DBI.

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Системный интегратор DBI работает с 2004 г. и является участником южнороссийского ИТ-рынка, ежегодно реализующим порядка 130 проектов цифровой трансформации в сфере АПК, промышленности, строительства, логистики, ритейла, финтеха. DBI предоставляет услуги по удаленному внедрению, заказной разработке, кастомизации приложений и операционных систем ведущих вендоров. Также компания занимается сопровождением баз данных (БД), в числе которых одной из основных является СУБД Postgres Pro.

Postgres Professional — разработчик российской системы управления базами данных Postgres Pro. СУБД входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в редакциях: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Shardman, их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов.

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