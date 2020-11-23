ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег

ЦБ больше не будет разрабатывать сервис анализа работы смартфонов, планшетов и компьютеров юридических лиц, с которых они заходят в личный кабинет и производят банковские операции. Работа над созданием сервиса, который должен был помочь в борьбе с отмыванием денег, ведется с лета 2019 г., но результатов не дала. Дальнейшие действия признаны ЦБ нецелесообразными.

Конец сервиса ЦБ

Центробанк (ЦБ, Банк России) прекратит разработку сервиса анализа работы устройств компаний, с которых они заходят в личный кабинет и совершают денежные переводы. Проект, который должен был помочь в выявлении сомнительных финансовых операций, пытались запустить дважды — летом и зимой 2019 г., однако дальнейшая работа признана представителями ЦБ нецелесообразной, пишет РБК.

Планировалось, что в единую базу ЦБ будет поступать информация от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют платежи. Подозрительными операциями, в частности, считались бы те, которые совершаются разными клиентами с одного устройства и, наоборот, с одного устройства в разных банках.

Такие действия, пишет РБК, могли бы косвенно указывать на дробление бизнеса и уход от налогов, а также обналичивание средств и обслуживание пула технических компаний из одного офиса. По данным ЦБ, в первой половине 2020 г. объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Почти четверть этого объема пришлась на операции с помощью юрлиц.

Что известно о проекте

ЦБ обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги, еще в апреле 2018 г. У каждого устройства должен быть свой идентификатор. Если номера устройств разных клиентов совпадают, банк присваивает таким клиентам повышенный уровень риска. Но единой базы для таких устройств нет: каждый банк собирает информацию по отдельности. «Создание единой платформы позволило бы сопоставить данные об устройствах, которые известны разным банкам, в то время как текущее сопоставление данных устройств осуществляется только на уровне одного банка», — комментирует РБК партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

ЦБ сворачивает работы над сервисом по борьбе с отмыванием денег

Пилотный проект по созданию единой базы под названием «Анализ технических устройств» запустился на площадке ассоциации «Финтех» летом 2019 г., однако параметры системы для слежения за устройствами клиентов — юридических лиц не были определены. В декабре 2019 г. проект перезапустили и переименовали в «Сервис анализа технических устройств». Проект реализовался ассоциацией «Финтех» совместно с банками. Оператором платформы выступил ЦБ, который получал информацию от банков, обрабатывал ее и делился в определенном объеме с кредитными организациями. Анализу подлежали действия клиентов, которые совершаются на их устройствах. На основе этих данных присваивался уровень риска: низкий, умеренный или высокий. Планировалось, что банки будут видеть эту информацию и в зависимости от степени риска контролировать операции, совершаемые клиентами.

Почему ЦБ отказался от проекта

Скорее всего, как пишет РБК, ЦБ отказался от дорогостоящего и ресурсоемкого проекта в пользу трех параллельных инициатив. Во-первых, с октября 2020 г. банки обязаны передать в налоговую инспекцию информацию, в том числе IP- и MAC-адреса, номера SIM-карт и телефонов, об устройстве банковского клиента, с которого была совершена операция по счету. Кроме того, Банк России заявлял о том, что обновит положение 375-П (о требованиях к правилам противодействия отмыванию денег).

В этом положении содержатся основные признаки сомнительных операций. Со временем у банков должна появиться возможность узнавать, какие счета в разных банках открыла с одного устройства компания-клиент. Наконец, в-третьих, ЦБ намерен запустить в конце 2021 г. или в начале 2022 г. межбанковскую платформу KYC (know your customer, «знай своего клиента»). Впервые регулятор рассказал об этом проекте в 2018 г.

Как пишет РБК, с помощью анализа сведений, собранных платформой, все компании будут разделяться на три группы с точки зрения риска: красную, желтую и зеленую. Такой своеобразный светофор позволит банкам быстро оценивать благонадежность российских компаний. Информация о клиентах будет доступна всем банкам, подключенным к системе. С ее помощью они смогут отслеживать все операции с точки зрения сомнительности или нет, а также решать, проводить ли очередную операцию и открывать ли новые счета таким юрлицам.

Напомним, что ассоциация «Финтех» ведет разработку системы автоматического списания средств со счетов клиентов без их непосредственного участия. Им нужно будет единожды дать согласие на списание, после чего компании, услугами которых они пользуются, смогут выставлять им счета и сразу получать деньги. В пилотном тестировании примут участие многие крупные банки, включая ВТБ и Промсвязьбанк.