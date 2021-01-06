Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10

Microsoft планирует в течение 2021 г. прекратить поддержку и закрыть ряд своих сервисов и приложений для настольных ПК под Windows 10. Среди них – протоколы шифрования TLS 1.0 и 1.1, браузер Edge на оригинальном движке Edge HTML и приложение для распознавания текста на фотографиях – Office Lens.

Истребление полезных сервисов

Корпорация Microsoft начала 2021 г. с пополнения списка приложений и сервисов под Windows 10, которые перестали работать или поддерживаться. Как пишет портал Windows Latest, первым в списке оказался сервис Office Lens.

Запущенный для ПК в начале 2014 г., еще до релиза самой Windows 10 (она вышла в июле 2015 г.), сервис Office Lens – это своего рода виртуальный «сканер», созданный для улучшения фотографий документов и досок объявлений. Он делает их более разборчивыми и удобными для чтения, а также дает возможность обрезать фотографии и даже трансформировать их файлы Word, PowerPoint и PDF для дальнейшего редактирования.

Сам по себе сервис Office Lens продолжит свое существование, но с 31 декабря 2020 г. в его версии под Windows 10 больше недоступна возможность сохранения изображений в OneDrive, OneNote, Word, PowerPoint или PDF, а это основное предназначение данного проекта. Кроме того, 1 января 2021 г. Microsoft убрала Office Lens из своего магазина Microsoft Store – теперь скачать эту программу на свой ПК или ноутбук не получится.

Приложение Office Lens теперь можно найти только в магазинах Google и Apple

Microsoft выпустила рекомендации для тех, кто регулярно пользуется Office Lens и не хочет расставаться с сервисом и искать альтернативы. Она предложила таким пользователям установить Office Lens на свои мобильные устройства – фирменное мобильное ПО увидело свет в марте 2015 г. и доступно в настоящее время под Google Android и Apple iOS. Оно распространяется на бесплатной основе и из магазина Google Play, к примеру, оно было загружено более 10 млн раз.

Потенциальная альтернатива

Для тех, кто не желает отказываться от Office Lens на своих настольных ПК и лэптопах, у Microsoft есть сервис, способный частично, а в некоторых случаях и полностью, заменить его. Это, пишет Windows Latest, облачное хранилище OneDrive.

Актуальная версия OneDrive содержит базовый набор функций, позволяющих «сканировать» изображения документов, а также досок объявлений, визиток и фотографий. Входит ли отключение этой возможности OneDrive в планы Microsoft, а на момент публикации материала известно не было.

Устаревшим браузерам в Windows 10 не место

Судьбу сервиса Office Lens для Windows 10 в скором будущем разделит и фирменный браузер Microsoft. Настольная ОС компании получила новый обозреватель Edge, изначально собранный на проприетарном движке Edge HTML, но в конце 2018 г. Microsoft запланировала перевести его на Chromium и в апреле 2019 г. осуществила задуманное.

Спустя почти два года с момента появления обновленного Edge Microsoft готовится прекратить поддержку оригинального браузера. После 9 марта 2021 г. под него перестанут выходить любые обновления, включая патчи безопасности, но остаться на старом Edge и подвергнуть свой ПК риску взлома Microsoft пользователям не позволит.

Роадмап Microsoft по прекращению поддержки своих браузеров

После прекращения поддержки устаревшей версии Edge на компьютерах, где он все еще установлен, будет автоматически скачан и развернут Edge на базе Chromium. Пока неизвестно, что станет с оригинальным Edge – останется ли он в системе, или же его ждет автоматическая деинсталляция.

Вместе со старым Edge Microsoft постепенно уничтожает и еще более древний свой браузер – Internet Explorer, самая первая версия которого дебютировала в августе 1995 г. С 17 августа 2021 г. браузер Internet Explorer версии 11, самой последней на момент публикации материала, больше не сможет использоваться для доступа к облачному сервису Microsoft 365 (до переименования – Office 365).

Кроме того, те пользователи, что по тем или иным причинам отказываются работать в актуальных браузерах, не смогут пользоваться даже веб-версией почтового сервиса Outlook. Также им будут недоступны многие функции аккаунта Microsoft. Корпорация рекомендует им установить на свой ПК ее фирменный Edge, хотя для работы с Microsoft 365 подойдут почти все современные обозреватели.

Браузер Internet Explorer теперь открывает неподдерживаемые сайты в обновленном Edge

Призывать пользователей к полному отказу от IE Microsoft, как сообщал CNews, начала еще в феврале 2019 г. Тогда она ссылалась на его небезопасность и неактуальность, а IV квартале 2020 г. в нем перестали открываться многочисленные популярные сайты. Среди них –видеохостинг Youtube, социальные сети Instagram, Twitter и российская «Вконтакте», а также ряд ресурсов для работы с вопросами и ответами Stack Exchange (включает известный в среде программистов Stack Overflow).

Устаревшие протоколы и модули

В дополнение к перечисленному в течение 2021 г. Microsoft намерена прекратить поддержку и развитие модуля Online Connector для сервиса видеоконференций «Skype для бизнеса» и приложения Visio Web Access, позволяющего просматривать схемы Visio, хранящиеся на SharePoint в Microsoft 365. Visio Web Access прекратит свою работу 30 сентября 2021 г.

Также Microsoft не отказалась от своих планов по отключению поддержки старых протоколов шифрования TLS 1.0 и 1.1 в своих браузерах. Впервые свое желание сделать это Microsoft изъявила в октябре 2018 г., сообщив, что поддержка будет прекращена в марте или апреле 2020 г., однако 1 апреля 2020 г. сроки были перенесены сперва на вторую половину 2020 г., а затем и на 2021 г. Протокол TLS 1.0 существует с 1999 г. а до версии 1.1 он дорос лишь к 2006 г. На момент публикации материала оба протокола признаны устаревшими.