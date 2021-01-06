Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10
Microsoft планирует в течение 2021 г. прекратить поддержку и закрыть ряд своих сервисов и приложений для настольных ПК под Windows 10. Среди них – протоколы шифрования TLS 1.0 и 1.1, браузер Edge на оригинальном движке Edge HTML и приложение для распознавания текста на фотографиях – Office Lens.
Истребление полезных сервисов
Корпорация Microsoft начала 2021 г. с пополнения списка приложений и сервисов под Windows 10, которые перестали работать или поддерживаться. Как пишет портал Windows Latest, первым в списке оказался сервис Office Lens.
Запущенный для ПК в начале 2014 г., еще до релиза самой Windows 10 (она вышла в июле 2015 г.), сервис Office Lens – это своего рода виртуальный «сканер», созданный для улучшения фотографий документов и досок объявлений. Он делает их более разборчивыми и удобными для чтения, а также дает возможность обрезать фотографии и даже трансформировать их файлы Word, PowerPoint и PDF для дальнейшего редактирования.
Сам по себе сервис Office Lens продолжит свое существование, но с 31 декабря 2020 г. в его версии под Windows 10 больше недоступна возможность сохранения изображений в OneDrive, OneNote, Word, PowerPoint или PDF, а это основное предназначение данного проекта. Кроме того, 1 января 2021 г. Microsoft убрала Office Lens из своего магазина Microsoft Store – теперь скачать эту программу на свой ПК или ноутбук не получится.
Microsoft выпустила рекомендации для тех, кто регулярно пользуется Office Lens и не хочет расставаться с сервисом и искать альтернативы. Она предложила таким пользователям установить Office Lens на свои мобильные устройства – фирменное мобильное ПО увидело свет в марте 2015 г. и доступно в настоящее время под Google Android и Apple iOS. Оно распространяется на бесплатной основе и из магазина Google Play, к примеру, оно было загружено более 10 млн раз.
Потенциальная альтернатива
Для тех, кто не желает отказываться от Office Lens на своих настольных ПК и лэптопах, у Microsoft есть сервис, способный частично, а в некоторых случаях и полностью, заменить его. Это, пишет Windows Latest, облачное хранилище OneDrive.
Актуальная версия OneDrive содержит базовый набор функций, позволяющих «сканировать» изображения документов, а также досок объявлений, визиток и фотографий. Входит ли отключение этой возможности OneDrive в планы Microsoft, а на момент публикации материала известно не было.
Устаревшим браузерам в Windows 10 не место
Судьбу сервиса Office Lens для Windows 10 в скором будущем разделит и фирменный браузер Microsoft. Настольная ОС компании получила новый обозреватель Edge, изначально собранный на проприетарном движке Edge HTML, но в конце 2018 г. Microsoft запланировала перевести его на Chromium и в апреле 2019 г. осуществила задуманное.
Спустя почти два года с момента появления обновленного Edge Microsoft готовится прекратить поддержку оригинального браузера. После 9 марта 2021 г. под него перестанут выходить любые обновления, включая патчи безопасности, но остаться на старом Edge и подвергнуть свой ПК риску взлома Microsoft пользователям не позволит.
После прекращения поддержки устаревшей версии Edge на компьютерах, где он все еще установлен, будет автоматически скачан и развернут Edge на базе Chromium. Пока неизвестно, что станет с оригинальным Edge – останется ли он в системе, или же его ждет автоматическая деинсталляция.
Вместе со старым Edge Microsoft постепенно уничтожает и еще более древний свой браузер – Internet Explorer, самая первая версия которого дебютировала в августе 1995 г. С 17 августа 2021 г. браузер Internet Explorer версии 11, самой последней на момент публикации материала, больше не сможет использоваться для доступа к облачному сервису Microsoft 365 (до переименования – Office 365).
Кроме того, те пользователи, что по тем или иным причинам отказываются работать в актуальных браузерах, не смогут пользоваться даже веб-версией почтового сервиса Outlook. Также им будут недоступны многие функции аккаунта Microsoft. Корпорация рекомендует им установить на свой ПК ее фирменный Edge, хотя для работы с Microsoft 365 подойдут почти все современные обозреватели.
Призывать пользователей к полному отказу от IE Microsoft, как сообщал CNews, начала еще в феврале 2019 г. Тогда она ссылалась на его небезопасность и неактуальность, а IV квартале 2020 г. в нем перестали открываться многочисленные популярные сайты. Среди них –видеохостинг Youtube, социальные сети Instagram, Twitter и российская «Вконтакте», а также ряд ресурсов для работы с вопросами и ответами Stack Exchange (включает известный в среде программистов Stack Overflow).
Устаревшие протоколы и модули
В дополнение к перечисленному в течение 2021 г. Microsoft намерена прекратить поддержку и развитие модуля Online Connector для сервиса видеоконференций «Skype для бизнеса» и приложения Visio Web Access, позволяющего просматривать схемы Visio, хранящиеся на SharePoint в Microsoft 365. Visio Web Access прекратит свою работу 30 сентября 2021 г.
Также Microsoft не отказалась от своих планов по отключению поддержки старых протоколов шифрования TLS 1.0 и 1.1 в своих браузерах. Впервые свое желание сделать это Microsoft изъявила в октябре 2018 г., сообщив, что поддержка будет прекращена в марте или апреле 2020 г., однако 1 апреля 2020 г. сроки были перенесены сперва на вторую половину 2020 г., а затем и на 2021 г. Протокол TLS 1.0 существует с 1999 г. а до версии 1.1 он дорос лишь к 2006 г. На момент публикации материала оба протокола признаны устаревшими.