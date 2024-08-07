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Решена проблема миграции экосистемы «1С» в среду Linux. «ИТ-Экспертиза» реализовала ПУСК для «РЕД ОС 8»

Решена проблема миграции экосистемы «1С» в среду Linux. «ИТ-Экспертиза» реализовала ПУСК для «РЕД ОС 8». ПУСК является кроссплатформенной консолью управления серверами «», которая помогает администрировать инфраструктуру через графический интерфейс в среде Linux. Продукт совместим с отечественной операционной системой «РЕД ОС 8». Сочетание решений поможет уйти от формата работы с командной строкой и решить задачу по миграции «1С». Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертизы».

Компании ООО «Умные решения» (входит в группу компаний «ИТ-Экспертиза») и ООО «РЕД Софт» в рамках технологического партнерства провели успешное тестирование совместной работы программного продукта ПУСК с операционной системой «РЕД ОС 8». Пользователь может управлять через ПУСК инфраструктурой «1С», настраивать параметры кластера, администрировать процессы, обновлять службы, при этом пользуясь преимуществами удобного окружения «РЕД ОС 8» для решения остальных задач.

ПУСК — «Панель Управления Сервисами и Компонентами» от компании «Умные решения». Кроссплатформенная панель помогает обойти сложности при использовании консольных утилит «1С» и решать основные задачи по администрированию кластеров, серверов, сеансов, блокировок и других рабочих процессов через удобный интерфейс. Для администрирования инфраструктуры «1С» ПУСК использует документированные возможности сервера администрирования кластера (ras), который входит в поставку технологической платформы «1С:Предприятие 8». Продукт умеет работать как с удаленно запущенным кластером, так и запускать его локально самостоятельно. Разработчик свободно распространяет ПУСК — скачать утилиту можно с официального сайта.

«РЕД ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. «РЕД ОС 8» является свежим релизом от компании «РЕД Софт». Также в «РЕД ОС 8» много внимания уделено дизайну и комфорту работы. В актуальной версии продукта используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования. Разработчик предусмотрел возможность выбора окружения рабочего стола: на старте доступны KDE Plasma, GNOME и MATE. Пользователь может скачать бесплатный дистрибутив на сайте «РЕД ОС», чтобы лично оценить функционал операционной системы.

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«Хорошая новость: ПУСК полностью совместим «РЕД ОС 8». Учитывая, что мы распространяем ПУСК бесплатно, подтверждение совместимости с актуальной версией отечественной ОС позволит сотням ИТ-специалистов выполнять свою важную работу каждый день – без лишних проблем и дополнительных трудозатрат», — сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор ГК «ИТ-Экспертиза».

«Доступность и удобство работы — важные аспекты, вокруг которых строится логика разработок «РЕД Софт». Мы рады предложить своим пользователям совместимый продукт от компании «ИТ-Экспертиза», который помогает решать задачи по администрированию инфраструктуры «1С» через удобный графический интерфейс», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РЕД Софт».

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